profile
jenicris
80
Likes
Likers
jenicris
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 1796
visites since opening : 4228141
jenicris > blog
Samson (Liquid Swords) : prix, plateformes et date de sortie


Pas mal d'infos sur le jeu dans ce question réponse sur le jeu sur la FAQ du jeu, donc si ça vous intéresse, bonne lecture.

https://store.steampowered.com/news/app/3634520/view/524236943144256435

Donc le jeu est bien officialisé sur console, il sortira après la version PC
Au prix de 25$
Prévu pour début 2026, la date officielle ne serait tardé.

Par des anciens de Avalanche Studios.









    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    angelsduck, tripy73, adamjensen
    posted the 12/19/2025 at 01:37 PM by jenicris
    comments (3)
    shanks posted the 12/19/2025 at 01:42 PM
    En fait on sent clairement le Mafia-like :

    - Prix moindre
    - Monde ouvert présent mais assez facultatif
    - Durée de vie de 10h en ligne droite (plus du double pour le 100%)

    J'espère que le gameplay sera davantage à la hauteur que dans Old Country.
    gasmok2 posted the 12/19/2025 at 02:44 PM
    C'est typiquement le genre de jeu qui pourrait m'intéresser.
    adamjensen posted the 12/19/2025 at 02:45 PM
    Pas mal.
    Je jetterais un coup d’œil à la sortie pour voir si il vaut le coup ou si c'est un pétard mouillé.
    Mais vu comme ca, ca l'air bien.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo