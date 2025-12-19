Pas mal d'infos sur le jeu dans ce question réponse sur le jeu sur la FAQ du jeu, donc si ça vous intéresse, bonne lecture.
https://store.steampowered.com/news/app/3634520/view/524236943144256435
Donc le jeu est bien officialisé sur console, il sortira après la version PC
Au prix de 25$
Prévu pour début 2026, la date officielle ne serait tardé.
Par des anciens de Avalanche Studios.
- Prix moindre
- Monde ouvert présent mais assez facultatif
- Durée de vie de 10h en ligne droite (plus du double pour le 100%)
J'espère que le gameplay sera davantage à la hauteur que dans Old Country.
Je jetterais un coup d’œil à la sortie pour voir si il vaut le coup ou si c'est un pétard mouillé.
Mais vu comme ca, ca l'air bien.