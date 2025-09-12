Nous connaissons enfin le coût de développement des jeux Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth.
Attention les prix sont en Yen.
En Euro cela donne :
-Final Fantasy XVI : environ 60 millions de dollars
-Final Fantasy VII Remake : environ 130 millions de dollars
-Final Fantasy VII Rebirth : environ 118 millions de dollars
https://www.3dipartners.com/wp-content/uploads/square-enix-presentation-material-en-202512-1.pdf
posted the 12/09/2025 at 09:38 AM by ouroboros4
Le rapport vient d'un groupe d'analystes et d'influenceurs gestion, le genre qui fait des dossiers particulièrement à charge contre une entreprise à partir de sources inconnues, dans le but de dire "Voyez, si vous nous embauchez, on va vous aider à faire des économies dans la production pour améliorer vos bénéfices."
D'ailleurs dans le rapport, les mecs se sont amusés (pour enfoncer Square Enix) à ne prendre que les avis négatifs de Metacritic pour leurs derniers jeux.
Après rien ne dit que les données budgets sont fausses, mais "pincettes".
En prenant l'hypothèse que ces chiffres sont un minimum fiables, ça en dit long sur les ambitions de la licence FF canonique. Je n'ose imaginer à quoi pourrait ressembler FF XVII...
FF16 a surement pâti de l'utilisation de FF7 et ont préféré faire un épisode plus light le temps de sortir la trilogie.
J'ai été prévenu dans les commentaires qu'il était vraiment moyen, du coup je ne peux qu'être agréablement surpris (enfin j'espère).