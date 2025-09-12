profile
Final Fantasy VII Rebirth
name : Final Fantasy VII Rebirth
platform : PC
editor : Square Enix
developer : Square Enix
genre : RPG
other versions : Playstation 5
[Rumeur] Nous connaissons désormais le coût de développement de FFXVI, VII Remake et Rebirth
Nous connaissons enfin le coût de développement des jeux Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth.

Attention les prix sont en Yen.

En Euro cela donne :

-Final Fantasy XVI : environ 60 millions de dollars
-Final Fantasy VII Remake : environ 130 millions de dollars
-Final Fantasy VII Rebirth : environ 118 millions de dollars



https://www.3dipartners.com/wp-content/uploads/square-enix-presentation-material-en-202512-1.pdf
    shanks posted the 12/09/2025 at 09:42 AM
    Alors j''allais poster hier avant de fouiner un peu et tempérer un minimum.

    Le rapport vient d'un groupe d'analystes et d'influenceurs gestion, le genre qui fait des dossiers particulièrement à charge contre une entreprise à partir de sources inconnues, dans le but de dire "Voyez, si vous nous embauchez, on va vous aider à faire des économies dans la production pour améliorer vos bénéfices."

    D'ailleurs dans le rapport, les mecs se sont amusés (pour enfoncer Square Enix) à ne prendre que les avis négatifs de Metacritic pour leurs derniers jeux.

    Après rien ne dit que les données budgets sont fausses, mais "pincettes".
    guiguif posted the 12/09/2025 at 09:42 AM
    Je l’avais dit que FF16 avait couté deux fois moins que Rebirth ! (rbz)
    burningcrimson posted the 12/09/2025 at 09:42 AM
    Du coup FF XVI a été rentable, non ?
    ouroboros4 posted the 12/09/2025 at 09:44 AM
    shanks Je vais mettre rumeur alors
    nikolastation posted the 12/09/2025 at 09:49 AM
    Et attention aussi : comme d'habitude, on ne parle ici que des coûts de développement. Dont hors coûts de marketing (notamment).

    En prenant l'hypothèse que ces chiffres sont un minimum fiables, ça en dit long sur les ambitions de la licence FF canonique. Je n'ose imaginer à quoi pourrait ressembler FF XVII...
    adamjensen posted the 12/09/2025 at 09:54 AM
    "Si" c'est vrai, ca explique "en partie" pourquoi FF 16 était pas terrible.
    zekk posted the 12/09/2025 at 09:55 AM
    nikolastation Oui enfin, FF7 sont leurs plus gros AAA, donc non de l'ambition pour la série, ils en ont toujours, Rebirth malgré ce que vous pourrez dire est certainement l'un de leur jeu le plus ambitieux de ces dernières années.

    FF16 a surement pâti de l'utilisation de FF7 et ont préféré faire un épisode plus light le temps de sortir la trilogie.
    magneto860 posted the 12/09/2025 at 10:10 AM
    FF16 que l'on trouve enfin à prix raisonnable. Je vais enfin pouvoir le faire.

    J'ai été prévenu dans les commentaires qu'il était vraiment moyen, du coup je ne peux qu'être agréablement surpris (enfin j'espère).
    rogeraf posted the 12/09/2025 at 10:28 AM
    Final Fantasy XVI : environ 60 millions de dollars. Les mecs s'auto flinguent pour détruire leur meilleur Licence. Stupéfiant.
    ouken posted the 12/09/2025 at 10:34 AM
    tout sa pour ça quel gachis
    abookhouseboy posted the 12/09/2025 at 10:34 AM
    Ça explique pourquoi FFXVI fait aussi cheap dans ses environnements et son gameplay.
    rugalwave posted the 12/09/2025 at 11:10 AM
    Après faut pas se plaindre des ventes de FFXVI si on ne met pas ce qu'il faut dedans. C'est quand même leur plus grosse licence c'est dingue cette débilité !!
    korou posted the 12/09/2025 at 11:26 AM
    Je comprends mieux pourquoi le 16 était aussi moyen. 60 millions…dont 1 $ pour l’aspect rpg et autant pour l’exploration. Bravo les gars
    newtechnix posted the 12/09/2025 at 11:31 AM
    Forspoken plus cher que FF16...je veux dire: comment ont-ils miser autant sur Forspoken que sur FF16
