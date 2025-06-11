Bonjour à tous,



Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026.



Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez.

Rockstar :Un jeu Rockstar qui n'est pas reporté une énième fois, n'est pas un vrai jeu Rockstar.