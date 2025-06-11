profile
GTA6 officiellement reporté au 19 novembre 2026
Rockstar :

Bonjour à tous,

Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026.

Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez.


Un jeu Rockstar qui n'est pas reporté une énième fois, n'est pas un vrai jeu Rockstar.
https://x.com/RockstarGames/status/1986540361011880167?t=pYZgTC7006kLTU9eqRcFYA&s=19
    posted the 11/06/2025 at 09:09 PM by jenicris
    comments (13)
    yanssou posted the 11/06/2025 at 09:10 PM
    Prévisible avec Rockstars maintenant place au trailer 3
    natedrake posted the 11/06/2025 at 09:11 PM
    Le temps de faire le portage Switch 2.
    bladagun posted the 11/06/2025 at 09:13 PM
    ouroboros4 posted the 11/06/2025 at 09:14 PM
    HAHAHAH
    il sortira jamais c'est pas possible
    ouroboros4 posted the 11/06/2025 at 09:17 PM
    Par contre sortie juste avant les fêtes ça va être l'apocalypse
    guiguif posted the 11/06/2025 at 09:19 PM
    En Novembre, le mois cauchemars
    kikoo31 posted the 11/06/2025 at 09:24 PM
    C'est long mais tellement long

    Rockstar le strict contraire de Pokémon company eux ils prennent leur temps pour peaufiner leur jeux à la quasi perfection
    ravyxxs posted the 11/06/2025 at 09:25 PM
    Ils viennent de niquer TOUS le monde là, on se rend pas compte, mais c'est triste de leur part de faire ça.

    C'est simple, on a eu l'exemple parfait depuis Septembre que si y a un bouchon de jeu, pas mal d'excellent titre passeront à la trappe, car les joueurs, streameurs, donneront une priorité à une minorité....là avec le mois de Novembre ?????

    Le bouchon va être pire ou alors courant l'année y aura des jeux de gauche à droite en pagaille !!
    psxbox posted the 11/06/2025 at 09:26 PM
    Il va sortir au moment de la ps6
    marchand2sable posted the 11/06/2025 at 09:36 PM
    Donc du coup il hors course pour le Goty 2026
    e3ologue posted the 11/06/2025 at 09:42 PM
    Ils auraient pu attendre le 19 pour l'annoncer
    solarr posted the 11/06/2025 at 10:15 PM
    Ils se donnent 1 an pour peaufiner.
    draven86 posted the 11/06/2025 at 10:36 PM
    ????????????
