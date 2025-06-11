Rockstar :
Bonjour à tous,
Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026.
Nous sommes désolés d'ajouter encore un peu plus de temps à ce qui a déjà été une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront de terminer le jeu avec le niveau de finition que vous attendez et méritez.
Un jeu Rockstar qui n'est pas reporté une énième fois, n'est pas un vrai jeu Rockstar.
posted the 11/06/2025 at 09:09 PM by jenicris
il sortira jamais c'est pas possible
Rockstar le strict contraire de Pokémon company eux ils prennent leur temps pour peaufiner leur jeux à la quasi perfection
C'est simple, on a eu l'exemple parfait depuis Septembre que si y a un bouchon de jeu, pas mal d'excellent titre passeront à la trappe, car les joueurs, streameurs, donneront une priorité à une minorité....là avec le mois de Novembre ?????
Le bouchon va être pire ou alors courant l'année y aura des jeux de gauche à droite en pagaille !!