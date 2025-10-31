



Les zombies du jeu seront tous uniques, chacun doté de comportements distincts. Koshi Nakanishi (le directeur du jeu) a affirmé dans plusieurs interviews que les zombies seraient continuellement renouvelés tout au long de l’aventure afin de surprendre le joueur. Nakanishi a notamment évoqué un zombie qui chantera au loin et un autre qui exécutera quelques pas de danse. Selon les fans, les zombies du jeu conserveraient certains souvenirs de leur vie passée. Par exemple, la femme qui se cogne la tête contre le miroir serait une ancienne coquette obsédée par son apparence, tandis que l’ex-danseuse pourrait reproduire des mouvements de danse désordonnés afin de perturber la visée du joueur. Le policier infecté, lui aussi, aurait ses propres particularités liées à son métier.







Le pistolet visible sur la jaquette de l’édition Deluxe serait l’arme principale du jeu. Les zombies ne pourraient mourir qu’à l’aide d’armes et de munitions spéciales. Une fois encore, Nakanishi a confirmé qu’une partie du gameplay serait centrée sur le crafting, un élément primordial pour survivre dans ce volet, et qu’il expliquera tout cela dans une prochaine vidéo. L’arme visible semble avoir été modifiée et serait la première arme à feu utilisée par Grace.







D’anciennes énigmes totalement modifiées pourraient faire leur retour afin de jouer avec la nostalgie des fans, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus.







Grace Ashcroft pourrait avoir un lien avec (le très mauvais) Resident Evil: Survivor sorti en 2000 sur la première PlayStation. En effet, Grace reproduit exactement la même pose qu’Ark Thompson, le personnage principal du jeu.



Resident Evil: Requiem sera très similaire à Resident Evil 2 Remake, c’est-à-dire que très peu de zombies seront présents dans le lieu principal, mais ils seront extrêmement résistants. Vous devrez jouer avec leur comportement pour survivre et économiser vos ressources. Comme jeter une bouteille aux toilettes et bloquer plusieurs minutes le zombie féminin devant son miroir. Encore une fois, Nakashiki avait dit dans une interview que les bouteilles vides seront très utiles pour le joueur.







La jaquette lenticulaire proposera une version du RPD visible et parfaitement intacte de 1998. Certains fans prétendent que des flashbacks seront jouables et révéleront des éléments méconnus à ce jour sur les événements de Raccoon City. Le directeur du jeu a confirmé que Resident Evil Requiem s’inspirera énormément de Resident Evil Revelations, initialement sorti sur Nintendo 3DS. À noter que le récit de ce volet se déroule en deux temps, avec plusieurs flashbacks jouables dans la ville détruite de Terragrigia.











Il arrive parfois que les fans anticipent certains éléments avant même la sortie d’un jeu. Certaines idées peuvent sembler farfelues, tandis que d’autres peuvent être vraiment crédibles. Je vous partage donc ici quelques spéculations vues sur les réseaux sociaux :Quoi qu’il en soit,se dévoile très peu pour le moment. À l’exception d’un éventuel nouveau trailer lors des, il ne faudra pas s’attendre à des annonces avant le prochainprévu en début d’année prochaine.