Xbox publie 2 pubs Gamepass (qui ringardisent le physique)
Bon on les verra jamais a la TV ni au ciné ni nulle part vu que Xbox fait 0 marketing en france et plus largement dans tout les pays sauf USA/UK

mais voila


https://youtu.be/cpfimZFINoA?si=cxN1SDDIHdz4kbqK
    ouken
    posted the 10/24/2025 at 05:06 PM by skuldleif
    comments (22)
    skuldleif posted the 10/24/2025 at 05:09 PM
    notez que j'ai rien contre le physique ,je n'en consomme juste presque plus
    ouroboros4 posted the 10/24/2025 at 05:09 PM
    Malheureusement à l'heure actuel c'est Xbox qui est ringard.
    skuldleif posted the 10/24/2025 at 05:13 PM
    ah IAOuroboros a répondu tel que prévu
    jenicris posted the 10/24/2025 at 05:14 PM
    ouroboros4
    playshtayshen posted the 10/24/2025 at 05:22 PM
    skuldleif un peu égoïste ton choix
    jaysennnin posted the 10/24/2025 at 05:29 PM
    skuldleif tu as toute la team premier degré et anti xbox sur twitter qui crie au scandale pour la pub, team menée bien évidemment par le charlatan à lunettes
    negan posted the 10/24/2025 at 05:36 PM
    Très drôle
    gaeon posted the 10/24/2025 at 05:42 PM
    C'est plutôt marrant mais ce qu'ils font est préjudiciable pour pas mal de monde, consommateurs et commerçants. Je ne peux que leur souhaiter de sombrer.
    skuldleif posted the 10/24/2025 at 05:43 PM
    jaysennnin c'est une bonne pub et ca valorise quelquechose qu'ils détestent et veulent voir mort (Xbox/Gamepass) donc ca ne m’étonne même pas , qu'ils se contentent de se masturber sur les ventes hebdo et arrêtent de parler de Xbox
    jaysennnin posted the 10/24/2025 at 05:44 PM
    skuldleif et renoncer aux clics et aux vues faciles, jamais ils feront ça
    skuldleif posted the 10/24/2025 at 05:47 PM
    gaeon ca s'entend mais perso je vais pas faire l'hypocrite je m'en bat les couilles + xbox et le PC sont deja absent des magasins et la nouvelle generation est deja acquise a la cause demat
    skuldleif posted the 10/24/2025 at 05:53 PM
    jaysennnin ils me donnent juste pas envie de jouer sur play , a la limité qu'ils galvanise leur tarés (aka une bonne partie des pro-S) ca osef , ces mecs sont deja des merdes , le probleme c'est leur influence sur les casu
    cyr posted the 10/24/2025 at 05:55 PM
    skuldleif pareil, le physique et moi c'est de l'histoire ancienne.

    Ça évite de consommer sans réfléchir, on est plus attentif, regardant.

    Et ça prend pas de place dans l'appartement...
    newtechnix posted the 10/24/2025 at 05:57 PM
    Ce qui est malheureux c'est de conclure sur le fait que des gens auront vécu des choses qu'ils racontent des années plus tard en riant de cela...souffler dans la cartouches c'est quasi un meme universel...

    la vie ce sont des expériences bonnes ou mauvaises.

    Si on doit la prendre au premier degré (car bon on comprends que c'est du second degré) qu'au final cette publicité t'explique que demain pschitt plus rien...

    Car le pire les gens qui auront attendu dans le froid...pourront partager ce souvenir genre "qu'est-ce qu'on a caillé cette nuit là! On était des fous mdr..."

    Humainement y'a un problème dans cette histoire... mais la nouvelle generation qui n'a pas vécu grand chose et n'a pas la capacité de comparer n'aura bien évidemment aucun manque dès lors pour elle rien n'est grave...mais ce qui est triste c'est que tu te rends compte qu' final plus n'est rien n'est important pour elle...ha si avoir du wifi pour rester la tête collé à l'écran alors que le temps passe et que le monde bouge...des zombies.
    romgamer6859 posted the 10/24/2025 at 06:01 PM
    certains ont pris ça trop à coeur

    Plus le temps passe et plus ça m'est égal, accumuler des boites m'indiffère mais je crache pas sur ceux qui le font. Seule l'expérience et le plaisir de jeu comptent.
    spartan1985 posted the 10/24/2025 at 06:02 PM
    Sauf que c'est fini les longues listes d'attentes pour le lancement d'un titre (malheureusement). Et il vaut mieux se geler les couilles pour obtenir son jeu physique qui pourra repartir à la revente que de se faire ouvrir le fion avec des prix beaucoup trop élevé en demat'. Bref, juste a lire les comms des vidéos pour voir que la majorité n'approuvent pas.
    jenicris posted the 10/24/2025 at 06:19 PM
    Les coms dans les deux vidéos
    niflheim posted the 10/24/2025 at 06:28 PM
    Publicité mensongère pour la première vidéo:

    Qui serait assez fou aujourd'hui pour aller se les geler à attendre pour acheter des jeux physique sur une console Xbox ?


    La deuxième vidéo est dans le vrai par contre:

    Un joueur Xbox, console, attristé, qui joue de l'harmonica avec sa cartouche, se rappelant la bonne vieille époque.

    "Adieu le monde console, bonjour le monde PC avec la prochaine machine de Microsoft."

    Microsoft qui commencent tout doucement à amorcer et à faire comprendre la fin d'une époque quand Xbox était encore affilié à une console.
    ouken posted the 10/24/2025 at 06:35 PM
    Tellement l'avenir que ce soit eux ou autre il vont vers le bon chemin ,le physique vas mourir un jours comme le disc qui survie
    stardustx posted the 10/24/2025 at 06:37 PM
    Ils ont 20 ans de retard sur steam et essayent de faire croire qu'ils viennent d'inventer un truc avec des pubs éclatées
    romgamer6859 posted the 10/24/2025 at 06:38 PM
    jenicris
    les gens veulent juste pouvoir avoir le choix.

    Après perso j'en ai plus rien à faire, je prends peu de jeux et jeux que je revendrai pas alors à moins d'un très bon prix et day one (sinon abo ou promo plus tard). Mais je crache pas sur ceux pour qui ça compte. Il y a plus grave selon moi bien sûr.
    jenicris posted the 10/24/2025 at 06:43 PM
    romgamer6859 exactement et Microsoft fait exactement le contraire désormais. La hausse du GP Ultimate n'arrange rien
