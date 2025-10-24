accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
23
Likes
Likers
Who likes this ?
iiii
,
link49
,
milo42
,
kurosama
,
raph64
,
minx
,
torotoro59
,
lughost30
,
sephiroth07
,
biboys
,
giusnake
,
barberousse
,
suzukube
,
solidfisher
,
zozoba
,
shaco
,
jamrock
,
motomoto
,
spartan1985
,
halki
,
negan
,
calishnikov
,
kleoo
skuldleif
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
710
visites since opening :
1635678
skuldleif
> blog
Xbox publie 2 pubs Gamepass (qui ringardisent le physique)
Bon on les verra jamais a la TV ni au ciné ni nulle part vu que Xbox fait 0 marketing en france et plus largement dans tout les pays sauf USA/UK
mais voila
https://youtu.be/cpfimZFINoA?si=cxN1SDDIHdz4kbqK
tags :
1
Like
Who likes this ?
ouken
posted the 10/24/2025 at 05:06 PM by
skuldleif
comments (
22
)
skuldleif
posted
the 10/24/2025 at 05:09 PM
notez que j'ai rien contre le physique ,je n'en consomme juste presque plus
ouroboros4
posted
the 10/24/2025 at 05:09 PM
Malheureusement à l'heure actuel c'est Xbox qui est ringard.
skuldleif
posted
the 10/24/2025 at 05:13 PM
ah IAOuroboros a répondu tel que prévu
jenicris
posted
the 10/24/2025 at 05:14 PM
ouroboros4
playshtayshen
posted
the 10/24/2025 at 05:22 PM
skuldleif
un peu égoïste ton choix
jaysennnin
posted
the 10/24/2025 at 05:29 PM
skuldleif
tu as toute la team premier degré et anti xbox sur twitter qui crie au scandale pour la pub, team menée bien évidemment par le charlatan à lunettes
negan
posted
the 10/24/2025 at 05:36 PM
Très drôle
gaeon
posted
the 10/24/2025 at 05:42 PM
C'est plutôt marrant mais ce qu'ils font est préjudiciable pour pas mal de monde, consommateurs et commerçants. Je ne peux que leur souhaiter de sombrer.
skuldleif
posted
the 10/24/2025 at 05:43 PM
jaysennnin
c'est une bonne pub et ca valorise quelquechose qu'ils détestent et veulent voir mort (Xbox/Gamepass) donc ca ne m’étonne même pas , qu'ils se contentent de se masturber sur les ventes hebdo et arrêtent de parler de Xbox
jaysennnin
posted
the 10/24/2025 at 05:44 PM
skuldleif
et renoncer aux clics et aux vues faciles, jamais ils feront ça
skuldleif
posted
the 10/24/2025 at 05:47 PM
gaeon
ca s'entend mais perso je vais pas faire l'hypocrite je m'en bat les couilles + xbox et le PC sont deja absent des magasins et la nouvelle generation est deja acquise a la cause demat
skuldleif
posted
the 10/24/2025 at 05:53 PM
jaysennnin
ils me donnent juste pas envie de jouer sur play , a la limité qu'ils galvanise leur tarés (aka une bonne partie des pro-S) ca osef , ces mecs sont deja des merdes , le probleme c'est leur influence sur les casu
cyr
posted
the 10/24/2025 at 05:55 PM
skuldleif
pareil, le physique et moi c'est de l'histoire ancienne.
Ça évite de consommer sans réfléchir, on est plus attentif, regardant.
Et ça prend pas de place dans l'appartement...
newtechnix
posted
the 10/24/2025 at 05:57 PM
Ce qui est malheureux c'est de conclure sur le fait que des gens auront vécu des choses qu'ils racontent des années plus tard en riant de cela...souffler dans la cartouches c'est quasi un meme universel...
la vie ce sont des expériences bonnes ou mauvaises.
Si on doit la prendre au premier degré (car bon on comprends que c'est du second degré) qu'au final cette publicité t'explique que demain pschitt plus rien...
Car le pire les gens qui auront attendu dans le froid...pourront partager ce souvenir genre "qu'est-ce qu'on a caillé cette nuit là! On était des fous mdr..."
Humainement y'a un problème dans cette histoire... mais la nouvelle generation qui n'a pas vécu grand chose et n'a pas la capacité de comparer n'aura bien évidemment aucun manque dès lors pour elle rien n'est grave...mais ce qui est triste c'est que tu te rends compte qu' final plus n'est rien n'est important pour elle...ha si avoir du wifi pour rester la tête collé à l'écran alors que le temps passe et que le monde bouge...des zombies.
romgamer6859
posted
the 10/24/2025 at 06:01 PM
certains ont pris ça trop à coeur
Plus le temps passe et plus ça m'est égal, accumuler des boites m'indiffère mais je crache pas sur ceux qui le font. Seule l'expérience et le plaisir de jeu comptent.
spartan1985
posted
the 10/24/2025 at 06:02 PM
Sauf que c'est fini les longues listes d'attentes pour le lancement d'un titre (malheureusement). Et il vaut mieux se geler les couilles pour obtenir son jeu physique qui pourra repartir à la revente que de se faire ouvrir le fion avec des prix beaucoup trop élevé en demat'. Bref, juste a lire les comms des vidéos pour voir que la majorité n'approuvent pas.
jenicris
posted
the 10/24/2025 at 06:19 PM
Les coms dans les deux vidéos
niflheim
posted
the 10/24/2025 at 06:28 PM
Publicité mensongère pour la première vidéo:
Qui serait assez fou aujourd'hui pour aller se les geler à attendre
pour acheter des jeux physique
sur une console Xbox ?
La deuxième vidéo est dans le vrai par contre:
Un joueur Xbox, console, attristé, qui joue de l'harmonica avec sa cartouche, se rappelant la bonne vieille époque.
"Adieu le monde console, bonjour le monde PC avec la prochaine machine de Microsoft."
Microsoft qui commencent tout doucement à amorcer et à faire comprendre la fin d'une époque quand Xbox était encore affilié à une console.
ouken
posted
the 10/24/2025 at 06:35 PM
Tellement l'avenir que ce soit eux ou autre il vont vers le bon chemin ,le physique vas mourir un jours comme le disc qui survie
stardustx
posted
the 10/24/2025 at 06:37 PM
Ils ont 20 ans de retard sur steam et essayent de faire croire qu'ils viennent d'inventer un truc avec des pubs éclatées
romgamer6859
posted
the 10/24/2025 at 06:38 PM
jenicris
les gens veulent juste pouvoir avoir le choix.
Après perso j'en ai plus rien à faire, je prends peu de jeux et jeux que je revendrai pas alors à moins d'un très bon prix et day one (sinon abo ou promo plus tard). Mais je crache pas sur ceux pour qui ça compte. Il y a plus grave selon moi bien sûr.
jenicris
posted
the 10/24/2025 at 06:43 PM
romgamer6859
exactement et Microsoft fait exactement le contraire désormais. La hausse du GP Ultimate n'arrange rien
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Ça évite de consommer sans réfléchir, on est plus attentif, regardant.
Et ça prend pas de place dans l'appartement...
la vie ce sont des expériences bonnes ou mauvaises.
Si on doit la prendre au premier degré (car bon on comprends que c'est du second degré) qu'au final cette publicité t'explique que demain pschitt plus rien...
Car le pire les gens qui auront attendu dans le froid...pourront partager ce souvenir genre "qu'est-ce qu'on a caillé cette nuit là! On était des fous mdr..."
Humainement y'a un problème dans cette histoire... mais la nouvelle generation qui n'a pas vécu grand chose et n'a pas la capacité de comparer n'aura bien évidemment aucun manque dès lors pour elle rien n'est grave...mais ce qui est triste c'est que tu te rends compte qu' final plus n'est rien n'est important pour elle...ha si avoir du wifi pour rester la tête collé à l'écran alors que le temps passe et que le monde bouge...des zombies.
Plus le temps passe et plus ça m'est égal, accumuler des boites m'indiffère mais je crache pas sur ceux qui le font. Seule l'expérience et le plaisir de jeu comptent.
Qui serait assez fou aujourd'hui pour aller se les geler à attendre pour acheter des jeux physique sur une console Xbox ?
La deuxième vidéo est dans le vrai par contre:
Un joueur Xbox, console, attristé, qui joue de l'harmonica avec sa cartouche, se rappelant la bonne vieille époque.
"Adieu le monde console, bonjour le monde PC avec la prochaine machine de Microsoft."
Microsoft qui commencent tout doucement à amorcer et à faire comprendre la fin d'une époque quand Xbox était encore affilié à une console.
les gens veulent juste pouvoir avoir le choix.
Après perso j'en ai plus rien à faire, je prends peu de jeux et jeux que je revendrai pas alors à moins d'un très bon prix et day one (sinon abo ou promo plus tard). Mais je crache pas sur ceux pour qui ça compte. Il y a plus grave selon moi bien sûr.