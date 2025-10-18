La semaine dernière en vide grenier, j'ai acheté une Game Cube pour 35e avec une manette officielle et une carte mémoire non officielle mais sans jeu. Alors cette semaine, je suis allé me prendre quelques jeux dont ceux qu'avaient mon voisin de l'époque il y a plus de 20 ans (Smash Bros et Mario Kart).



Mais c'est 007 Nightfire mon premier achat et en testant la console pour voir s'il n'y avait pas de soucis de lentille tout comme savoir si le jeu pris dans un cash est lisible, j'ai eu tous les souvenirs de l'époque revenus en un instant et je me suis retrouvé comme un gamin. Et que dire quelques jours après avec Mario Kart et Super Smash Bros.

Pourtant ces licences, j'y ai joué sur d'autres consoles plus récentes et pourtant...

Et que dire de la manette !



Je comprends totalement ceux qui disent que c'était la meilleure console all time.



J'exagère à peine en disant que c'était meilleur ces quelques minutes de tests que mes deux, trois dernières années sur les consoles récentes



PS : Je me souviens également qu'avant sa Game Cube, il avait une SNES, un autre voisin avait la NES et moi la Megadrive.