La semaine dernière en vide grenier, j'ai acheté une Game Cube pour 35e avec une manette officielle et une carte mémoire non officielle mais sans jeu. Alors cette semaine, je suis allé me prendre quelques jeux dont ceux qu'avaient mon voisin de l'époque il y a plus de 20 ans (Smash Bros et Mario Kart).
Mais c'est 007 Nightfire mon premier achat et en testant la console pour voir s'il n'y avait pas de soucis de lentille tout comme savoir si le jeu pris dans un cash est lisible, j'ai eu tous les souvenirs de l'époque revenus en un instant et je me suis retrouvé comme un gamin. Et que dire quelques jours après avec Mario Kart et Super Smash Bros.
Pourtant ces licences, j'y ai joué sur d'autres consoles plus récentes et pourtant...
Et que dire de la manette !
Je comprends totalement ceux qui disent que c'était la meilleure console all time.
J'exagère à peine en disant que c'était meilleur ces quelques minutes de tests que mes deux, trois dernières années sur les consoles récentes
PS : Je me souviens également qu'avant sa Game Cube, il avait une SNES, un autre voisin avait la NES et moi la Megadrive.
c'est la crème fraiche du jeux video
N'hésite surtout pas à étendre ta ludothèque à des jeux que tu n'a pas connu, non seulement ça à bien vieilli, mais de plus en plus, c'est même mieux, et plus soigné graphiquement que ce qui sort maintenant
Elle a sous-performé pour tout un tas de raisons logiques, l'une d'elles étant, évidemment, le mini-disque au format propriétaire bidon, alors que la PS2, elle, servait aussi de lecteur DVD abordable.
Mais oui, de très bons souvenirs avec cette console malgré tout.
Pour le confort, c'était un caviar, celle de Sony était bonne, très bonne même, nous étions moins à l'afût, c'est juste à partir de la PS3 que les choses ont commencé à changer, beaucoup ont grincé des dents, dont moi. Jamais vu une Dual shock aussi horrible.
Microsoft a cela dit remporter très vite la couronne, avec celle de la 360, aucune compétition, c'était tout simplement la plus ergonomique jamais créée, je pense, et jusqu'aujourd'hui.
Perso je n'ai pas de "meilleure console" en tete, je sais juste que la ps5 et la xbox one sont exclue de cette liste avec certitude
De sacrés découvertes / expériences variés sans avoir eu à craindre des jeux scam ou à moitié finis (Pikmin, Burn-out, Pokémon Coloseum, Smash Bros, Crystal Chronicle, Sunshine, Windwaker, Mario Kart Double Dash, Mario Party, RE4, Animal Crossing et j’en passe..)
Pour la manette GC, à l'époque c'était royal. Mais par la suite la manette 360 offrait un peu plus partout. Et aujourd'hui une manette Pro ou PS5 offrent un meilleur compromis. Les gâchettes sur la manette GC c'est infernale aujourd'hui (sauf pour quelques jeux notamment SSBM).
car rien n'est à changer pour moi
Nous verrons. J'espère que ca ne sera pas le cas. La formule était deja à bout de souffle avec Corruption. Si c'est pour faire un 4e opus qui garde la structure d'un jeu sorti en 2002, ca va etre très décevant.
comme les vieux cons qui trouvent Rouge Bleu Pokémon "parfait"
alors que c'est la nostalgie qui parle ...
Je trouve le mode FPS metroid prime agréable à la manette, avec le viseur que tu peux locker en mode Visée Z
Le coté nostalgie est très fort, rien que le bruit de la ventilation me fait kiffer
Pour la manette, je trouve que pour les exclues conçu pour ça marche à la perfection, mais des qu'on passe sur du multiplateforme c'est moins polyvalent qu'un pad PS2 ou même Xbox.
Oui parce que le VirtualBoy, c'etait bien meilleur !
Avec le vrai pad, quel bonheur de jouer à F-zero, Chibi robo ou Soulca II.
Sinon half-life, en FPS, on le classe dans quoi ? "jeu ultra mega legendaire et intouchable" ?
Ca fait déjà 2 bon point pour un hardware.
Le cube en intro avec la musique ? Aussi bon que l'intro de la ps1 ou de la dreamcast.
Après si tu parles softwares, faut pas parler de la console mais de la ludotheque.
Zelda wind waker, l'un des meilleurs zelda.
Zelda twilight princess, un zelda "mature" qui a beaucoup plu
Starfox adventure, un héros de dingue
Mario kart, plutot loupé
Smash bros, un jeu terriblement bon
Pikmin, le début d'une grande licence
Animal crossing, le début d'une grande licence
Luigi mansion
On est déjà sur un bon lot là.
Essayer Prime en émulation rapidement ne va éas forcément refletter ce que le jeu offre. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans l'ambiance, à l'époque j'avais joué en mode clostro, pièce assombrie, plus le labyrinthe s'ouvre plus le kif est grand, le combat final dantesque et encore toujours poignant contre le Metroid Prime, bref j'adore !