11
Likers
Retro Gamekyo GameCube
articles : 98
visites since opening : 203393
khazawi > blog
Je n'avais plus ressenti ce frisson depuis fort longtemps...
La semaine dernière en vide grenier, j'ai acheté une Game Cube pour 35e avec une manette officielle et une carte mémoire non officielle mais sans jeu. Alors cette semaine, je suis allé me prendre quelques jeux dont ceux qu'avaient mon voisin de l'époque il y a plus de 20 ans (Smash Bros et Mario Kart).

Mais c'est 007 Nightfire mon premier achat et en testant la console pour voir s'il n'y avait pas de soucis de lentille tout comme savoir si le jeu pris dans un cash est lisible, j'ai eu tous les souvenirs de l'époque revenus en un instant et je me suis retrouvé comme un gamin. Et que dire quelques jours après avec Mario Kart et Super Smash Bros.
Pourtant ces licences, j'y ai joué sur d'autres consoles plus récentes et pourtant...
Et que dire de la manette !

Je comprends totalement ceux qui disent que c'était la meilleure console all time.

J'exagère à peine en disant que c'était meilleur ces quelques minutes de tests que mes deux, trois dernières années sur les consoles récentes

PS : Je me souviens également qu'avant sa Game Cube, il avait une SNES, un autre voisin avait la NES et moi la Megadrive.
    2
    Likes
    Who likes this ?
    torotoro59, elcidfx
    posted the 10/18/2025 at 08:26 PM by khazawi
    comments (35)
    midomashakil posted the 10/18/2025 at 08:30 PM
    la game cube c'est ma best console
    c'est la crème fraiche du jeux video
    fdestroyer posted the 10/18/2025 at 08:34 PM
    C'est bien tu as payé le tout le prix de la manette en gros!

    N'hésite surtout pas à étendre ta ludothèque à des jeux que tu n'a pas connu, non seulement ça à bien vieilli, mais de plus en plus, c'est même mieux, et plus soigné graphiquement que ce qui sort maintenant
    guiguif posted the 10/18/2025 at 08:37 PM
    Elle a une aura, son design est cool, sa musique d'intro lorsque tu lances un jeu est culte, mais perso c'est la console qui m'aura fait passé sur PS2 tellement le nombre d'exclues était faible (et aujourd'hui avec tous les portages c'est encore pire).
    mercure7 posted the 10/18/2025 at 08:39 PM
    Faut avouer qu'elle avait mis de sérieuses claques dans la tronche à l'époque, notamment avec Metroid Prime ou Resident Evil Rebirth (pour ma part)

    Elle a sous-performé pour tout un tas de raisons logiques, l'une d'elles étant, évidemment, le mini-disque au format propriétaire bidon, alors que la PS2, elle, servait aussi de lecteur DVD abordable.

    Mais oui, de très bons souvenirs avec cette console malgré tout.
    torotoro59 posted the 10/18/2025 at 08:57 PM
    R.E rebirth bordel de..
    ravyxxs posted the 10/18/2025 at 08:59 PM
    Le seul soucis de cette manette, c'est que contrairement à celle de Sony et Microsoft, elle avait moins de bouton, du coup, certains jeux, qui demandaient une certaine exécution était soit retirer lors du développement (oui oui) ou rendu un poil plus complexe (appuie de deux touches au lieu d'une, disons L+R contre R1 seulement).

    Pour le confort, c'était un caviar, celle de Sony était bonne, très bonne même, nous étions moins à l'afût, c'est juste à partir de la PS3 que les choses ont commencé à changer, beaucoup ont grincé des dents, dont moi. Jamais vu une Dual shock aussi horrible.

    Microsoft a cela dit remporter très vite la couronne, avec celle de la 360, aucune compétition, c'était tout simplement la plus ergonomique jamais créée, je pense, et jusqu'aujourd'hui.
    hyoga57 posted the 10/18/2025 at 09:05 PM
    ravyxxs La croix multidirectionelle était aussi trop petite.
    fdestroyer posted the 10/18/2025 at 09:10 PM
    ravyxxs Mais en fait elle à un bouton gachette en moins, c'est à peu près tout non? (À part si on compte select mais pas trop utilisé en gameplay)
    jacquescechirac posted the 10/18/2025 at 09:16 PM
    hyoga57 et le joystick droit, mais bon à cette époque c'était pas si utilisé que ça dans les jeux 3d
    kratoszeus posted the 10/18/2025 at 09:53 PM
    Quelle merde cette console. Le flop le prouve
    ravyxxs posted the 10/18/2025 at 10:11 PM
    hyoga57 Oui ça aussi, mais perso j'ai jamais eu vraiment de problème. Je dirais que contrairement à la Dualshock et la manette XBOX, celle de la Gamecube n'a pas été pensée pour TOUT type de jeu, contrairement aux autres qui cochent toutes les cases d'un genre de jeu.
    negan posted the 10/18/2025 at 10:14 PM
    kratoszeus Tu confonds avec ta merde de PS5
    5120x2880 posted the 10/18/2025 at 10:44 PM
    fdestroyer Il manque L3/R3 aussi, pour courir ou recentrer la caméra
    marchand2sable posted the 10/19/2025 at 01:09 AM
    Elle est trop bien la Cube, même la première Xbox est top. Une gen en or cette époque, la meilleure gen.
    cidkageno posted the 10/19/2025 at 04:06 AM
    ravyxxs hyoga57 Je vous rejoint. La manette était top pour certains type de jeux mais pour d'autres c'était un enfer et avec comme dit une croix trop petite. Ca gâchait même les jeux GBA avec le Gameboy player.
    dooku posted the 10/19/2025 at 04:31 AM
    Une Dreamcast 1.5 avec un peu de provoque. Imagine tu jouais à Shenmue en 1999 la claque
    snave posted the 10/19/2025 at 05:31 AM
    Si ces quelques minutes de test sur GameCube ont été meilleures que tes dernières années sur les consoles actuelles, tu ne dois finalement pas jouer à grand-chose pour dire ça. La Gamecube est ma meilleure console all-time mais faut doser.
    ippoyabukiki posted the 10/19/2025 at 06:50 AM
    La nostalgie joue beaucoup, si tu avais decouvert cette console aujourd'hui, sans souvenir, tu n'aurais certainement pas le meme avis.

    Perso je n'ai pas de "meilleure console" en tete, je sais juste que la ps5 et la xbox one sont exclue de cette liste avec certitude
    pimoody posted the 10/19/2025 at 06:55 AM
    Tellement une pépite cette console. J’ai que des bons souvenirs (même en l’ayant payé pleins pots à la sortie).

    De sacrés découvertes / expériences variés sans avoir eu à craindre des jeux scam ou à moitié finis (Pikmin, Burn-out, Pokémon Coloseum, Smash Bros, Crystal Chronicle, Sunshine, Windwaker, Mario Kart Double Dash, Mario Party, RE4, Animal Crossing et j’en passe..)
    jenicris posted the 10/19/2025 at 07:06 AM
    J'adore cette console. Je l'ai même eu avant la PS2
    sonilka posted the 10/19/2025 at 07:40 AM
    C'est purement nostalgique comme impression et ca fausse à mon sens le jugement. D'ou ce sentiment de s'être plus amusé dessus que sur les 2/3 dernières années (à moins de n'avoir pas joué à grand chose depuis 3 ans). Et je sais de quoi je parle concernant la nostalgie et cette époque (j'ai toujours la console et une dizaine de jeux).

    Pour la manette GC, à l'époque c'était royal. Mais par la suite la manette 360 offrait un peu plus partout. Et aujourd'hui une manette Pro ou PS5 offrent un meilleur compromis. Les gâchettes sur la manette GC c'est infernale aujourd'hui (sauf pour quelques jeux notamment SSBM).
    fdestroyer posted the 10/19/2025 at 07:43 AM
    ippoyabukiki sonilka La nostalgie joue forcément un rôle c'est indéniable, n'empêche que des F Zero GX ou Metroid Prime, c'est objectivement des pépites, je pense pas que beaucoup argumenteront dans l'autre sens. D'ailleurs Metroid Prime 4 semble reprendre le gameplay fidèlement, car rien n'est à changer pour moi, Metro Studio avait trouvé une formule très équilibré entre manette et FPS.
    sonilka posted the 10/19/2025 at 07:49 AM
    fdestroyer personne ne contestera la qualité de ces deux jeux.

    car rien n'est à changer pour moi

    Nous verrons. J'espère que ca ne sera pas le cas. La formule était deja à bout de souffle avec Corruption. Si c'est pour faire un 4e opus qui garde la structure d'un jeu sorti en 2002, ca va etre très décevant.
    kikoo31 posted the 10/19/2025 at 08:03 AM
    Avis biaisé par la nostalgie
    comme les vieux cons qui trouvent Rouge Bleu Pokémon "parfait"
    alors que c'est la nostalgie qui parle ...
    fdestroyer posted the 10/19/2025 at 08:18 AM
    sonilka niveau gameplay j'entendais. Je dis pas que rien est à changer tout court.

    Je trouve le mode FPS metroid prime agréable à la manette, avec le viseur que tu peux locker en mode Visée Z
    e3ologue posted the 10/19/2025 at 08:24 AM
    khazawi je suis aussi retombé dedans il y a quelques jours parce qu'une collègue m'a parlé d'un jeu que je ne connaissais pas.
    Le coté nostalgie est très fort, rien que le bruit de la ventilation me fait kiffer

    Pour la manette, je trouve que pour les exclues conçu pour ça marche à la perfection, mais des qu'on passe sur du multiplateforme c'est moins polyvalent qu'un pad PS2 ou même Xbox.
    hypermario posted the 10/19/2025 at 08:49 AM
    kikoo31 pourquoi traiter les gens de con ?
    gaymer40 posted the 10/19/2025 at 09:09 AM
    Pour moi, la GameCube est la pire console de Nintendo, heureusement que les seconds et les tiers ont sauvés la machine
    hypermario posted the 10/19/2025 at 09:20 AM
    gaymer40 'Pour moi, la GameCube est la pire console de Nintendo'

    Oui parce que le VirtualBoy, c'etait bien meilleur !
    fiveagainstone posted the 10/19/2025 at 10:23 AM
    Un peu pareil, sauf que je me suis abo au NSO + pour la GC.
    Avec le vrai pad, quel bonheur de jouer à F-zero, Chibi robo ou Soulca II.
    gaymer40 posted the 10/19/2025 at 12:19 PM
    hypermario j' ai jamais acheté le virtualboyz
    forte posted the 10/19/2025 at 03:22 PM
    Choppé Day One avec le remake de Resident Evil, et toujours chez moi. Légendaire.
    ippoyabukiki posted the 10/20/2025 at 03:37 PM
    fdestroyer bah j'ai testé métroid prime en émulateur (car je ne l'avais pas pris à l'époque gamecube), bah on n'est pas sur un half life hein ... enfin je trouve que le mot "pépite" est un peu exagéré.
    Sinon half-life, en FPS, on le classe dans quoi ? "jeu ultra mega legendaire et intouchable" ?
    ippoyabukiki posted the 10/20/2025 at 03:42 PM
    gaymer40 visuellement elle était très jolie. Les manettes étaient cools.
    Ca fait déjà 2 bon point pour un hardware.
    Le cube en intro avec la musique ? Aussi bon que l'intro de la ps1 ou de la dreamcast.

    Après si tu parles softwares, faut pas parler de la console mais de la ludotheque.
    Zelda wind waker, l'un des meilleurs zelda.
    Zelda twilight princess, un zelda "mature" qui a beaucoup plu
    Starfox adventure, un héros de dingue
    Mario kart, plutot loupé
    Smash bros, un jeu terriblement bon
    Pikmin, le début d'une grande licence
    Animal crossing, le début d'une grande licence
    Luigi mansion

    On est déjà sur un bon lot là.
    fdestroyer posted the 10/20/2025 at 04:15 PM
    ippoyabukiki après Metroid Prime à un point de plus que Half Life si on prend le meta, du coup je pense que dans leur genre respectifs ils se valent.

    Essayer Prime en émulation rapidement ne va éas forcément refletter ce que le jeu offre. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans l'ambiance, à l'époque j'avais joué en mode clostro, pièce assombrie, plus le labyrinthe s'ouvre plus le kif est grand, le combat final dantesque et encore toujours poignant contre le Metroid Prime, bref j'adore !
