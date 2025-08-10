profile
Ubisoft enterre un Assassin’s Creed trop polémique
Selon plusieurs sources citées par Game File, Ubisoft aurait mis fin, en 2024, au développement d’un épisode ambitieux de sa franchise phare Assassin’s Creed, situé pendant la période de la Reconstruction américaine (années 1860-1870).

Ce projet, encore à un stade précoce, devait plonger les joueurs dans l’un des contextes historiques les plus modernes de la série. On y incarnait un homme noir, ancien esclave du Sud des États-Unis, parti reconstruire sa vie dans l’Ouest avant d’être recruté par la Confrérie des Assassins. De retour dans son État natal, il aurait mené une lutte pour la justice, affrontant notamment la montée du Ku Klux Klan.

D’après cinq employés actuels et anciens du studio ayant requis l’anonymat, la direction d’Ubisoft Paris aurait jugé le projet “trop politique” dans un climat américain jugé instable. Deux facteurs auraient précipité la décision : les réactions en ligne face à la révélation de Yasuke, le samouraï noir protagoniste d’Assassin’s Creed Shadows, et la crainte que ce nouveau titre ne suscite une controverse encore plus vive aux États-Unis.

“Trop politique dans un pays trop instable, pour faire court”, aurait résumé une source proche du dossier à Game File.

Bien que l’annulation de jeux en développement ne soit pas rare dans l’industrie, les raisons avancées pour ce projet sortent de l’ordinaire, selon les employés interrogés. Ubisoft, de son côté, n’a pas commenté les informations rapportées par Stephen Totilo de Game File.
Game File - https://www.gamefile.news/p/scoop-ubisoft-cancelled-a-post-civil
    tags : ubisoft assassin's creed
    posted the 10/08/2025 at 07:27 PM by tefnut
    comments (8)
    fan2jeux posted the 10/08/2025 at 07:34 PM
    Et bien, je trouve ça dommage pour nous tous.

    Des templiers en mode klu klux klan, ambiance blue, champs de coton, il y aurait pu avoir un truc pas mal du tout.

    Mais je comprends ubi pour le coup, ils n'ont plus envie de se prendre une shitstorm, surtout dans un pays devenu très susceptible.
    romgamer6859 posted the 10/08/2025 at 07:37 PM
    dommage car il y avait largement moyen de faire une bonne histoire et de sortir de la classique vengeance tout en ayant une période bien agitée.
    gamesebde3 posted the 10/08/2025 at 07:49 PM
    fan2jeux des templiers en mode lutte contre le klu-klux klan.
    kikoo31 posted the 10/08/2025 at 07:50 PM
    100000 fois mieux qu'un renoi samurai

    La,ç'est justifie ce n'est pas forcé
    heracles posted the 10/08/2025 at 07:51 PM
    Excellent
    altendorf posted the 10/08/2025 at 08:07 PM
    On sait pourquoi
    tokito posted the 10/08/2025 at 08:10 PM
    heracles Tripy73 : Et ça en est ou la rumeur d'un Assassin's Creed qui se passerait lors de la chasse aux sorcières, je suppose avec une lecture féministe ou des femmes (probablement lesbiennes) seraient envoyées au bucher car s'opposant au patriarcat ?
    darkxehanort94 posted the 10/08/2025 at 08:10 PM
    La dessus je peux comprendre, les USA ne sont pas prés a voir leur Passé dans les yeux.

    Après oui c'est dommage.
