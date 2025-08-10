Selon plusieurs sources citées par Game File, Ubisoft aurait mis fin, en 2024, au développement d’un épisode ambitieux de sa franchise phare Assassin’s Creed, situé pendant la période de la Reconstruction américaine (années 1860-1870).



Ce projet, encore à un stade précoce, devait plonger les joueurs dans l’un des contextes historiques les plus modernes de la série. On y incarnait un homme noir, ancien esclave du Sud des États-Unis, parti reconstruire sa vie dans l’Ouest avant d’être recruté par la Confrérie des Assassins. De retour dans son État natal, il aurait mené une lutte pour la justice, affrontant notamment la montée du Ku Klux Klan.



D’après cinq employés actuels et anciens du studio ayant requis l’anonymat, la direction d’Ubisoft Paris aurait jugé le projet “trop politique” dans un climat américain jugé instable. Deux facteurs auraient précipité la décision : les réactions en ligne face à la révélation de Yasuke, le samouraï noir protagoniste d’Assassin’s Creed Shadows, et la crainte que ce nouveau titre ne suscite une controverse encore plus vive aux États-Unis.



“Trop politique dans un pays trop instable, pour faire court”, aurait résumé une source proche du dossier à Game File.



Bien que l’annulation de jeux en développement ne soit pas rare dans l’industrie, les raisons avancées pour ce projet sortent de l’ordinaire, selon les employés interrogés. Ubisoft, de son côté, n’a pas commenté les informations rapportées par Stephen Totilo de Game File.

Game File - https://www.gamefile.news/p/scoop-ubisoft-cancelled-a-post-civil