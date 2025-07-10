Il fût un temps où la licence Digimon avait connu son petit succès bien mérités (à l’époque en pleine pokémania la licence avait le mérite de proposer une alternative "plus mature" et avec sa propre personnalité — qui se souvient du ☞ premier épisode diffusé sur TF1 ?). Depuis, la hype est largement retombée, à fortiori en dehors du Japon. Après une série de jeux plus ou moins passables (sympathiques tout au mieux) depuis plus d'une décennie, voilà que "Time Strangers " débarque un peu de nulle part ! Se plaçant astucieusement avant la sortie du prochain rouleau compresseur que sera sans grand doute Pokémon ZA, le succès semble déjà au rendez-vous — les versions boîtes sont d’ailleurs presque toutes en rupture de stock.
- Dans le top 10 des JRPG les plus joués actuellement,
84 000 joueurs simultanés durant le week-end (loin devant les pics de Digimon Survive avec ses 6 000 joueurs — qui fût une grosse déception après ses changements en cours de développement, ou bien encore les 3 500 de Cyber Sleuth à sa sortie).
- Les espérances internes évoquent un objectif de 1 million de ventes la première semaine et 5 millions au total (pour le moment encore aucune annonce officielle confirmée. En attendant d'avoir les vrais chiffres de ventes officiels tout support confondus non communiqués pour le moment (PS5/XBOX/PC).).
Le producteur Ryosuke Hara, interviewé il y a peu révélait que le jeu avait bénéficié de huit années de développement !
(Ce qui explique sans doute le résultat — même si la durée ne garantit pas toujours la qualité, coucou FFXV.)
Digimon Story: Time Strangers signe ainsi le grand retour de la licence avec un JRPG tactique et narratif d’une rare maîtrise. Entre Tokyo et les mondes digitaux, le jeu séduit par son système d’évolution profond et sa direction artistique soignée (notamment la qualité de l'animation par Toei des cuts-scènes). Il surprend par sa richesse et son souci du détail. Un jeu qui fleur bon l'époque des excellents J-RPG sur PS2 — comme quoi c'est encore possible de faire des bon jeux du genre.
Le pokemon de la play si j'ose dire....
Après 8 ans de développement, va falloir etre patient pour le prochain
J'ai l'impression que tu fais ce commentaire parce que tu n'aimes pas que d'autres licences brillent en dehors de pokémon
Non, t’es juste un zozo.
Il tourne en 60 fps sur steam deck. C’est dire le foutage de gueule sur ps5
je dirai pas que c'est le "pokémon de la play" comme si les joueurs PC/PS avaient besoin de compenser l'absence de pokémon, en général ils ont une switch à côté, tu vends pas 150 millions sans raisons.
Le succès c'est pas un manque de pokémon mais le fait qu'il offre bien plus d'ambitions que les jeux pokémon de l'ère 3D et c'est vraiment un jeu à part qui sait se démarquer de pokémon
Carrément ! Bon bah cela confirme mon achat sur steam
Mais je sais meme pas si le dessin animé continue a sortir des épisodes, et je sait même pas si il y a des jouets/goodies en produit dérivé.
C'est comme ci on disait que ratchet a autant d'impact qu'un mario canonique.
Ça joue pas dans la même dimension. Aussi bon soit il.
Et oui, a une époque, digimon etais considérée le pokemon de la play. Peut etre plus maintenant. Mais a l'époque oui.
Il y a même un jeu Digimon qui sort sur téléphone façon Pokémon pocket TCG.
Bah c'est pas tous les jours qu'un digimon world sort et c'est pas tous les jours qu'un jrpg se vend aussi bien (cf chiffres steams), normal d'en parler un moment.
Le problème qui me dérange c'est de minimiser cette franchise car face à pokémon c'est pas du tout les mêmes chiffres.
T'as pas besoin d'être aussi gros que pokémon pour être captivant et exister, encore heureux car sinon rien hormis GTA ou Minecraft seraient pertinents.
Ils font leur chemin, avec ou sans pokémon, digimon existera.
Sinon que Digimon marche bien avec un a 3 million de ventes c'est tout ce qu'on lui demande.
ratchet Beatbreak je me méfie après GhostGame.
Ou alors qu’ils fassent un anime façon Digimon Story ça pourrait être dingue.
Vive Daimon Masaru.