Digimon Story : Time Stranger
3
Likers
Digimon Story : Time Stranger
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Media Vision
genre : RPG
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
Un Succès inattendu ! (et, ça donne de l'espoir)
JEUX-VIDEO
.




Il fût un temps où la licence Digimon avait connu son petit succès bien mérités (à l’époque en pleine pokémania la licence avait le mérite de proposer une alternative "plus mature" et avec sa propre personnalité — qui se souvient du ☞ premier épisode diffusé sur TF1 ?). Depuis, la hype est largement retombée, à fortiori en dehors du Japon. Après une série de jeux plus ou moins passables (sympathiques tout au mieux) depuis plus d'une décennie, voilà que "Time Strangers " débarque un peu de nulle part ! Se plaçant astucieusement avant la sortie du prochain rouleau compresseur que sera sans grand doute Pokémon ZA, le succès semble déjà au rendez-vous — les versions boîtes sont d’ailleurs presque toutes en rupture de stock.



- Dans le top 10 des JRPG les plus joués actuellement,
84 000 joueurs simultanés durant le week-end (loin devant les pics de Digimon Survive avec ses 6 000 joueurs — qui fût une grosse déception après ses changements en cours de développement, ou bien encore les 3 500 de Cyber Sleuth à sa sortie).

- Les espérances internes évoquent un objectif de 1 million de ventes la première semaine et 5 millions au total (pour le moment encore aucune annonce officielle confirmée. En attendant d'avoir les vrais chiffres de ventes officiels tout support confondus non communiqués pour le moment (PS5/XBOX/PC).).


Le producteur Ryosuke Hara, interviewé il y a peu révélait que le jeu avait bénéficié de huit années de développement !
(Ce qui explique sans doute le résultat — même si la durée ne garantit pas toujours la qualité, coucou FFXV.)






Digimon Story: Time Strangers signe ainsi le grand retour de la licence avec un JRPG tactique et narratif d’une rare maîtrise. Entre Tokyo et les mondes digitaux, le jeu séduit par son système d’évolution profond et sa direction artistique soignée (notamment la qualité de l'animation par Toei des cuts-scènes). Il surprend par sa richesse et son souci du détail. Un jeu qui fleur bon l'époque des excellents J-RPG sur PS2 comme quoi c'est encore possible de faire des bon jeux du genre.

‣ Lien page steam (démo dispo): ici
‣ Lien jeu en boite PS5 / XBSX (rupture rapide): ici



« un pokémon-like sans limites »
Gameplay/Découverte, par ici !

Pimoody - https://youtu.be/t6Dd-bmlXeA?si=cHAKwL9YYD5YbmDL
    tags : xbox avis pokemon test steam pc gameplay digimon ps5 switch digimon story pimoody pokémon za digimon story time stranger digimon time stranger digimon time stranger gameplay fr digimon gameplay nouveau jeu digimon digimon découverte
    posted the 10/07/2025 at 04:08 PM by pimoody
    comments (23)
    cyr posted the 10/07/2025 at 04:19 PM
    Mouai. J'ai vraiment l'impression qu'on parle de digimon parce qu'il fait face a un rouleau compresseur qu'est pokemon...

    Le pokemon de la play si j'ose dire....


    Après 8 ans de développement, va falloir etre patient pour le prochain
    zekk posted the 10/07/2025 at 04:25 PM
    cyr Ben non, parce qu'on a un jeu bien plus ambitieux que la moyenne pour ce genre de progression avec une démo qui a convaincu beaucoup de monde et qui propose enfin une vraie alternative à pokémon

    J'ai l'impression que tu fais ce commentaire parce que tu n'aimes pas que d'autres licences brillent en dehors de pokémon
    ootaniisensei posted the 10/07/2025 at 04:26 PM
    cyr Les deux licences et même les jeux n'ont absolument rien à voir, Digimon a été marketé ici comme un Pokemon et ça fait 20 piges que vous faites une fixette là dessus.
    richterbelmont posted the 10/07/2025 at 04:31 PM
    La démo tourne en 30 fps , il y a une option performance dans le jeu final ?
    5120x2880 posted the 10/07/2025 at 04:46 PM
    richterbelmont Sur la version Steam
    losz posted the 10/07/2025 at 04:49 PM
    8 ans pour faire un jeu à peine digne d'une ps4, je trouve ca étrange quand même.
    angelsduck posted the 10/07/2025 at 04:50 PM
    Je l'ai, c'est mon premier jeu Digimon. Vu que je n'ai jamais réussi à accrocher à Pokemon, j'avais la crainte de ne pas l'apprécié, bon bah je suis à 16H de jeu est je kiff bien. Il y a meme certaines petites choses qui me font penser à Persona que j'adore.
    colt posted the 10/07/2025 at 04:51 PM
    merité
    shambala93 posted the 10/07/2025 at 04:58 PM
    cyr
    Non, t’es juste un zozo.
    guiguif posted the 10/07/2025 at 05:00 PM
    richterbelmont 30fps sur consoles meme PS5 Pro, une honte
    ratchet posted the 10/07/2025 at 05:02 PM
    losz: c’est pas un AAA faut le souligner.
    richterbelmont posted the 10/07/2025 at 05:43 PM
    guiguif ce sera sur "steam" du coup
    5120x2880
    shambala93 posted the 10/07/2025 at 06:00 PM
    richterbelmont
    Il tourne en 60 fps sur steam deck. C’est dire le foutage de gueule sur ps5
    wickette posted the 10/07/2025 at 06:24 PM
    cyr c'est qu'une question de temps avant qu'il sorte sur switch 2, juste que forcément, ils ont développé le jeu bien avant les sdk switch 2.

    je dirai pas que c'est le "pokémon de la play" comme si les joueurs PC/PS avaient besoin de compenser l'absence de pokémon, en général ils ont une switch à côté, tu vends pas 150 millions sans raisons.


    Le succès c'est pas un manque de pokémon mais le fait qu'il offre bien plus d'ambitions que les jeux pokémon de l'ère 3D et c'est vraiment un jeu à part qui sait se démarquer de pokémon
    richterbelmont posted the 10/07/2025 at 06:38 PM
    shambala93
    Carrément ! Bon bah cela confirme mon achat sur steam
    cyr posted the 10/07/2025 at 06:39 PM
    wickette je critique pas le jeux en lui même. Juste que , on va en entendre parler pendant quelque semaine....

    Mais je sais meme pas si le dessin animé continue a sortir des épisodes, et je sait même pas si il y a des jouets/goodies en produit dérivé.

    C'est comme ci on disait que ratchet a autant d'impact qu'un mario canonique.

    Ça joue pas dans la même dimension. Aussi bon soit il.

    Et oui, a une époque, digimon etais considérée le pokemon de la play. Peut etre plus maintenant. Mais a l'époque oui.
    ratchet posted the 10/07/2025 at 06:51 PM
    cyr Digimon Beatbreak a débuter samedi et oui goodies, jouets, jeu de carte ça sors fréquemment c’est encore une fois dans l’ombre des grosses licences.

    Il y a même un jeu Digimon qui sort sur téléphone façon Pokémon pocket TCG.
    wickette posted the 10/07/2025 at 07:13 PM
    cyr
    Bah c'est pas tous les jours qu'un digimon world sort et c'est pas tous les jours qu'un jrpg se vend aussi bien (cf chiffres steams), normal d'en parler un moment.

    Le problème qui me dérange c'est de minimiser cette franchise car face à pokémon c'est pas du tout les mêmes chiffres.

    T'as pas besoin d'être aussi gros que pokémon pour être captivant et exister, encore heureux car sinon rien hormis GTA ou Minecraft seraient pertinents.

    Ils font leur chemin, avec ou sans pokémon, digimon existera.
    zekk posted the 10/07/2025 at 07:28 PM
    wickette
    darkxehanort94 posted the 10/07/2025 at 07:53 PM
    cyr Ca ira plus vite avec les nouveaux modelés de Digimon de pret.

    Sinon que Digimon marche bien avec un a 3 million de ventes c'est tout ce qu'on lui demande.

    ratchet Beatbreak je me méfie après GhostGame.
    ratchet posted the 10/07/2025 at 07:59 PM
    darkxehanort94: Pour l’anime je préfère les Digimon à l’ancienne (genre comme les 3 premières générations) je parle au niveau des intrigues et contextes c’était bien mieux! Plus classique mais mieux.

    Ou alors qu’ils fassent un anime façon Digimon Story ça pourrait être dingue.
    darkxehanort94 posted the 10/07/2025 at 08:10 PM
    ratchet Savers a la structure des saisons 1 a 3, je dirais même que c'est le meilleure.

    Vive Daimon Masaru.
    fritesmayo76 posted the 10/07/2025 at 08:48 PM
    Les dlcs qui sont sortis day one en silence à 30€ non inclus dans l'édition à 120€, merci la sodo
