ouroboros4
Phil Spencer : la GamePass n'augmentera pas de prix
Le Xbox Game Pass ne trompera pas les abonnés pour augmenter les prix plus tard, déclare Spencer
Phil Spencer en janvier 2020
https://gamerant.com/xbox-game-pass-price-raise/
posted the 10/01/2025 at 04:12 PM by
ouroboros4
comments (
17
)
shanks
posted
the 10/01/2025 at 04:17 PM
Alors sans vouloir me faire l'avocat du diable, dans une époque où absolument tout augmente, du hardware au software en passant par les abos de la VOD au JV en passant par la musique, fallait derrière que Microsoft soit le seul au monde à pas bouger à cause d'une déclaration durant le Covid ?
sonilka
posted
the 10/01/2025 at 04:18 PM
Faudrait autoriser
diablo
à revenir pour nous expliquer ce qu'il se passe autour de Xbox depuis 3 ans. Il a forcément une explication valable
nyseko
posted
the 10/01/2025 at 04:21 PM
C'était une phrase dangereuse quand même, genre en 50 ans, jamais le GamePass n'aurait augmenté...
Et même en 2070, tu aurais eu un lascars pour aller déterrer la phrase de Phil Spencer "
mais il avait dit que...
".
rogeraf
posted
the 10/01/2025 at 04:24 PM
octobar
posted
the 10/01/2025 at 04:25 PM
shanks
lol
masharu
posted
the 10/01/2025 at 04:26 PM
C'est pour cela qu'il faut éviter d'annoncer des choses publiquement si derrière vous n'êtes pas capable de respecter. Même si le contexte change, les gens retiennent facilement quand ça concerne leur porte-monnaie.
malroth
posted
the 10/01/2025 at 04:28 PM
Lies of P
hil
marcelpatulacci
posted
the 10/01/2025 at 04:38 PM
Le P'tit Filou!
pcsw2
posted
the 10/01/2025 at 04:41 PM
Il avait pas prévu l'arrivée de trump au pouvoir
grievous32
posted
the 10/01/2025 at 04:50 PM
Après, j'ai l'impression qu'il décide plus de rien. Il parle quasi plus sur Twitter alors qu'avant il parlait beaucoup, j'pense qu'il en ras le bol de dire des trucs pour que d'autres gens prennent des décisions cons qui le contredisent.
abookhouseboy
posted
the 10/01/2025 at 04:57 PM
Il n'y a que le hotdog de chez Costco aux USA dont le prix n'évolue pas en ce bas monde.
thedoctor
posted
the 10/01/2025 at 05:08 PM
2020 ok
altendorf
posted
the 10/01/2025 at 05:12 PM
Lies of P s5ep10
magneto860
posted
the 10/01/2025 at 05:17 PM
Microsoft a aussi annoncé qu'on passait de Windows 8 à Windows 10 parce que Windows 10 serait le dernier Windows, qu'il n'y en aurait plus jamais d'autre.
kikoo31
posted
the 10/01/2025 at 05:46 PM
octobar
ça y est,tu as réussi à bloquer la france mon coquinou
fdestroyer
posted
the 10/01/2025 at 05:55 PM
Plus généralement, c'était une déclaration vraiment débile à faire au publique.
Ces modèles d'abonnement augmentent, c'est leur leitmotiv, et c'est certainement même "justifiable" jusqu'à un certain point (plus de servers, plus de licenses...) Pour ma part, j'y ai jamais dépensé un centime, et c'est pas demain la veille que ça changera.
stardustx
posted
the 10/01/2025 at 06:14 PM
Ce qui confirme encore une fois ma théorie, Spencer est un acteur payé pour jouer le mec cool, le nice guy et raconter n'importe quelle connerie aussi énorme soit elle au public xbox, et qui n'a en fait absolument aucun pouvoir décisionnaire depuis le début.
