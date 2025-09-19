En juillet dernier, Sony a porté plainte contre Tencent en Californie, accusant son futur titre Light of Motiram d’être une copie quasi servile de la série Horizon. Selon Sony, la présence d’une héroïne rousse, de créatures mécaniques et d’un univers post-apocalyptique suffisaient à prouver le plagiat. De plus, la plainte affirme qu’avant même de lancer Light of Motiram, Tencent avait proposé à Sony de collaborer sur un nouveau jeu Horizon (via sa filiale Aurora Studios) adapté au marché chinois, offre que Sony aurait refusée, avant que Tencent ne poursuive malgré tout le développement d’un projet dont le concept reprendrait de trop près celui de Horizon.
Mais aujourd’hui, Tencent contre-attaque. Le géant chinois a déposé une motion de rejet, qualifiant l’action de Sony de tentative d’« appropriation illégitime de conventions de genre » présentes depuis longtemps dans le jeu vidéo. Dans sa défense, Tencent cite notamment The Legend of Zelda, Far Cry, Biomutant ou encore Enslaved comme titres ayant déjà exploré les mêmes thèmes.
Plus piquant encore : Tencent rappelle qu’un ancien directeur artistique de Guerrilla Games avait lui-même reconnu que le concept d’Horizon n’était pas si original et s’approchait fortement d’Enslaved: Odyssey to the West.
Autre point clé : selon Tencent, Sony attaque les mauvaises entités. Les sociétés visées dans la plainte (Tencent America, Proxima Beta US, Tencent Holdings) ne seraient pas celles qui développent Light of Motiram. Le jeu est en réalité conçu par Polaris Quest / Aurora Studios (Chine) et Proxima Beta PTE Ltd. (Singapour), opérant sous le label Level Infinite.
Enfin, Tencent souligne que le jeu n’est prévu que pour fin 2027 et accuse Sony de poursuivre sur la base de simples hypothèses. Fait notable, la page Steam du titre a récemment été modifiée : adieu l’héroïne rousse et les machines géantes, remplacées par des créatures plus neutres et une description centrée sur la survie.
L’affaire est donc loin d’être close. Sony cherche à protéger l’identité de sa licence phare, tandis que Tencent dénonce une manœuvre pour monopoliser des idées déjà exploitées par de nombreux studios.
bientot tout sera breveter et yaura plus de creation.
dans FF tu ne pourra plus invoquer parceque Nintendo aura breveter ça.
tu ne pourra plus escalader parceque l'autre a breveter
tu ne pourra plus mettre une telle DA car l'autre l'a breveter...
ça devient n'importe quoi, ça me rappel un episode de South park ou tout le monde portait plainte contre tout le monde pour rien
Mais ferme ta …
Sinon concernant l'affaire ça se voit comme le pif au milieu de la figure que c'est un plagia total (du moins au niveau de la DA) d'Horizon. Les mecs se font prendre avec la main dans le pot de confiture mais continuent à dire qu'ils ont rien fait de mal...
Même logique pour d'autres IP comme Death Stranding. J'ai passé l'été à y jouer, je suis vacciné pour trois ans, qu'est-ce que je vais aller jouer à un jeu du même genre (si jamais ça existe).
Bref, je ne comprends pas l'intérêt de copier une licence.
Y a vraiment des gens qui ne joueraient qu'à des jeux de type Horizon, qu'à des jeux de bastons, qu'à des jeux de voitures ou qu'à des jeux de survie ? Et à qui ça ne dérangerait pas de jouer à plusieurs jeux extrêmement ressemblants ? (je veux dire, hors Fifa ou CoD d'une année sur l'autre ?)
En plus Horizon c'est une licence qui se décline (Lego, série tv ?), ils ont deux trains d'avance...
C'est culturel pour eux et ce n'est pas négatif.
On est en démocratie, pas en Corée du Nord.
bientôt tout sera breveter et y'aura plus de création."
Qui ça "nous" ? ça te les briserait pas toi qu'un gars copie quasi à l'identique ce que tu as inventé ?
Et en plus, au contraire, il y aura plus de création, car c'est les forcera à imaginer quelque chose de différent, la preuve ils changent déjà des éléments visuels.
cyr faut faire la différence entre s'inspirer (ce que tout le monde fait), et purement et simplement copier totalement ce qui existe déjà. Le 1er trailer, s'ils le vendaient comme Horizon 3 beaucoup de gens y auraient cru.
Visuellement c'était du plagiat pur et dur. C'était moins classe et moins abouti quand même, mais ils comptent sur la crédulité des gens pour se faire avoir.
va voir si tu me crois pas.
pour ça que je trouve ça dangereux.
Sony n'a pas inventer le post apo que je sache, eux meme se sont inspiré d'autres pour l'univers.
si c'etait vraiment le meme jeu ok, mais c'est pas du tout le cas.
le jeu de Tencent c'est tres axé creation...ect
donc ils veulent quoi Sony ? l'exclusivité des rousses ? des machines post apo ?
donc capcom aussi fallait les bloquer car ils copient ?
c'est dans ce sens la ou je dis que ça va bloquer la creativité.
c'est des jeux qui peuvent s'inspirer mais c'est jamais les memes jeux exactement.
pareil pour les souls like, ils s'en cachent meme pas et pourtant Wuchang est different de dark souls.
pourtant si on les avait bloquer car ils copient, on aurait jamais ce jeu, ni les nioh...ect
stop un moment
On parle de l'aspect visuel, de l'univers, du lore, de la DA, et là c'est dérangeant et flagrant.
Le 1er trailer était abusé, va voir si tu ne me crois pas.