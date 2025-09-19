En juillet dernier, Sony a porté plainte contre Tencent en Californie, accusant son futur titre Light of Motiram d’être une copie quasi servile de la série Horizon. Selon Sony, la présence d’une héroïne rousse, de créatures mécaniques et d’un univers post-apocalyptique suffisaient à prouver le plagiat. De plus, la plainte affirme qu’avant même de lancer Light of Motiram, Tencent avait proposé à Sony de collaborer sur un nouveau jeu Horizon (via sa filiale Aurora Studios) adapté au marché chinois, offre que Sony aurait refusée, avant que Tencent ne poursuive malgré tout le développement d’un projet dont le concept reprendrait de trop près celui de Horizon.Mais aujourd’hui, Tencent contre-attaque. Le géant chinois a déposé une motion de rejet, qualifiant l’action de Sony de tentative d’« appropriation illégitime de conventions de genre » présentes depuis longtemps dans le jeu vidéo. Dans sa défense, Tencent cite notamment The Legend of Zelda, Far Cry, Biomutant ou encore Enslaved comme titres ayant déjà exploré les mêmes thèmes.Plus piquant encore : Tencent rappelle qu’un ancien directeur artistique de Guerrilla Games avait lui-même reconnu que le concept d’Horizon n’était pas si original et s’approchait fortement d’Enslaved: Odyssey to the West.Autre point clé : selon Tencent, Sony attaque les mauvaises entités. Les sociétés visées dans la plainte (Tencent America, Proxima Beta US, Tencent Holdings) ne seraient pas celles qui développent Light of Motiram. Le jeu est en réalité conçu par Polaris Quest / Aurora Studios (Chine) et Proxima Beta PTE Ltd. (Singapour), opérant sous le label Level Infinite.Enfin, Tencent souligne que le jeu n’est prévu que pour fin 2027 et accuse Sony de poursuivre sur la base de simples hypothèses. Fait notable, la page Steam du titre a récemment été modifiée : adieu l’héroïne rousse et les machines géantes, remplacées par des créatures plus neutres et une description centrée sur la survie.L’affaire est donc loin d’être close. Sony cherche à protéger l’identité de sa licence phare, tandis que Tencent dénonce une manœuvre pour monopoliser des idées déjà exploitées par de nombreux studios.