Sony vs Tencent : la bataille juridique autour de Light of Motiram s’intensifie


En juillet dernier, Sony a porté plainte contre Tencent en Californie, accusant son futur titre Light of Motiram d’être une copie quasi servile de la série Horizon. Selon Sony, la présence d’une héroïne rousse, de créatures mécaniques et d’un univers post-apocalyptique suffisaient à prouver le plagiat. De plus, la plainte affirme qu’avant même de lancer Light of Motiram, Tencent avait proposé à Sony de collaborer sur un nouveau jeu Horizon (via sa filiale Aurora Studios) adapté au marché chinois, offre que Sony aurait refusée, avant que Tencent ne poursuive malgré tout le développement d’un projet dont le concept reprendrait de trop près celui de Horizon.

Mais aujourd’hui, Tencent contre-attaque. Le géant chinois a déposé une motion de rejet, qualifiant l’action de Sony de tentative d’« appropriation illégitime de conventions de genre » présentes depuis longtemps dans le jeu vidéo. Dans sa défense, Tencent cite notamment The Legend of Zelda, Far Cry, Biomutant ou encore Enslaved comme titres ayant déjà exploré les mêmes thèmes.

Plus piquant encore : Tencent rappelle qu’un ancien directeur artistique de Guerrilla Games avait lui-même reconnu que le concept d’Horizon n’était pas si original et s’approchait fortement d’Enslaved: Odyssey to the West.

Autre point clé : selon Tencent, Sony attaque les mauvaises entités. Les sociétés visées dans la plainte (Tencent America, Proxima Beta US, Tencent Holdings) ne seraient pas celles qui développent Light of Motiram. Le jeu est en réalité conçu par Polaris Quest / Aurora Studios (Chine) et Proxima Beta PTE Ltd. (Singapour), opérant sous le label Level Infinite.

Enfin, Tencent souligne que le jeu n’est prévu que pour fin 2027 et accuse Sony de poursuivre sur la base de simples hypothèses. Fait notable, la page Steam du titre a récemment été modifiée : adieu l’héroïne rousse et les machines géantes, remplacées par des créatures plus neutres et une description centrée sur la survie.

L’affaire est donc loin d’être close. Sony cherche à protéger l’identité de sa licence phare, tandis que Tencent dénonce une manœuvre pour monopoliser des idées déjà exploitées par de nombreux studios.
The Game Post - https://thegamepost.com/sony-monopoly-genre-tencent-horizon-lawsuit-light-of-motiram/
    posted the 09/19/2025 at 01:57 PM by altendorf
    comments (20)
    malroth posted the 09/19/2025 at 02:29 PM
    Sony et Nintendo commencent à nous les briser sur ça.

    bientot tout sera breveter et yaura plus de creation.

    dans FF tu ne pourra plus invoquer parceque Nintendo aura breveter ça.
    tu ne pourra plus escalader parceque l'autre a breveter
    tu ne pourra plus mettre une telle DA car l'autre l'a breveter...

    ça devient n'importe quoi, ça me rappel un episode de South park ou tout le monde portait plainte contre tout le monde pour rien
    altendorf posted the 09/19/2025 at 02:35 PM
    malroth Pour le coup, Sony est plus que dans son droit vu les éléments contre Tencent. Aucun rapport avec Nintendo et ses brevets ainsi que son combat contre Palworld.
    yukilin posted the 09/19/2025 at 02:36 PM
    Cette mauvaise foi de Tencent
    shambala93 posted the 09/19/2025 at 02:47 PM
    Le visuel c’est du vol mais pour le reste les jeux n’ont rien à voir.
    nyseko posted the 09/19/2025 at 02:53 PM
    Bientôt plus de rousses dans les jeux vidéo
    cyr posted the 09/19/2025 at 03:27 PM
    C'est quand même marrant qu'on supporte pas la copie, quand on copie beaucoup de sont côté.....
    shambala93 posted the 09/19/2025 at 03:28 PM
    cyr
    Mais ferme ta …
    grundbeld posted the 09/19/2025 at 03:28 PM
    Faut être un solide gougnafier pour pas voir l’évidence du plagiat. Y a des gens tu peux plus sauver leur cervelle.
    altendorf posted the 09/19/2025 at 03:36 PM
    grundbeld
    supasaiyajin posted the 09/19/2025 at 03:55 PM
    En gros, on a pas copié, mais on a quand même modifié le jeu au cas où.
    naoshige11 posted the 09/19/2025 at 04:00 PM
    Alors j'ai fait Enslaved et je vois carrément pas le rapprochement avec Horizon..

    Sinon concernant l'affaire ça se voit comme le pif au milieu de la figure que c'est un plagia total (du moins au niveau de la DA) d'Horizon. Les mecs se font prendre avec la main dans le pot de confiture mais continuent à dire qu'ils ont rien fait de mal...
    magneto860 posted the 09/19/2025 at 04:05 PM
    Perso j'ai fait les deux Horizon, je ne me vois pas faire le troisième avant un moment (d'autant que le 2 n'égalait pas le 1 à mon sens). Et je me vois encore moins jouer à un jeu très ressemblant, je risquerais de me perdre dans l'histoire ou dans le bestiaire.

    Même logique pour d'autres IP comme Death Stranding. J'ai passé l'été à y jouer, je suis vacciné pour trois ans, qu'est-ce que je vais aller jouer à un jeu du même genre (si jamais ça existe).

    Bref, je ne comprends pas l'intérêt de copier une licence.

    Y a vraiment des gens qui ne joueraient qu'à des jeux de type Horizon, qu'à des jeux de bastons, qu'à des jeux de voitures ou qu'à des jeux de survie ? Et à qui ça ne dérangerait pas de jouer à plusieurs jeux extrêmement ressemblants ? (je veux dire, hors Fifa ou CoD d'une année sur l'autre ?)

    En plus Horizon c'est une licence qui se décline (Lego, série tv ?), ils ont deux trains d'avance...
    kurosu posted the 09/19/2025 at 04:13 PM
    Tencent ces p'tits joueurs qui n'assument pas
    dalbog posted the 09/19/2025 at 04:35 PM
    Désolé du cliché mais c'est habituel avec les chinois malheureusement.

    C'est culturel pour eux et ce n'est pas négatif.
    cyr posted the 09/19/2025 at 04:39 PM
    shambala93 si la veriter dérange...

    On est en démocratie, pas en Corée du Nord.
    gamerdome posted the 09/19/2025 at 04:47 PM
    malroth "Sony et Nintendo commencent à nous les briser sur ça.
    bientôt tout sera breveter et y'aura plus de création.    "

    Qui ça "nous" ? ça te les briserait pas toi qu'un gars copie quasi à l'identique ce que tu as inventé ?

    Et en plus, au contraire, il y aura plus de création, car c'est les forcera à imaginer quelque chose de différent, la preuve ils changent déjà des éléments visuels.

    cyr faut faire la différence entre s'inspirer (ce que tout le monde fait), et purement et simplement copier totalement ce qui existe déjà. Le 1er trailer, s'ils le vendaient comme Horizon 3 beaucoup de gens y auraient cru.

    Visuellement c'était du plagiat pur et dur. C'était moins classe et moins abouti quand même, mais ils comptent sur la crédulité des gens pour se faire avoir.
    malroth posted the 09/19/2025 at 05:10 PM
    gamerdome pour le coup ni ce jeu ni palword ne ressemblent à Horizon et pokemon. c'est meme carrément des genre de jeux DIFFERENTS.

    va voir si tu me crois pas.

    pour ça que je trouve ça dangereux.
    Sony n'a pas inventer le post apo que je sache, eux meme se sont inspiré d'autres pour l'univers.

    si c'etait vraiment le meme jeu ok, mais c'est pas du tout le cas.

    le jeu de Tencent c'est tres axé creation...ect

    donc ils veulent quoi Sony ? l'exclusivité des rousses ? des machines post apo ?
    malroth posted the 09/19/2025 at 05:22 PM
    resident evil 1 n'aurait JAMAIS existé sans Alone in the dark avec ses camera fix...ect

    donc capcom aussi fallait les bloquer car ils copient ?

    c'est dans ce sens la ou je dis que ça va bloquer la creativité.

    c'est des jeux qui peuvent s'inspirer mais c'est jamais les memes jeux exactement.

    pareil pour les souls like, ils s'en cachent meme pas et pourtant Wuchang est different de dark souls.

    pourtant si on les avait bloquer car ils copient, on aurait jamais ce jeu, ni les nioh...ect

    stop un moment
    gamerdome posted the 09/19/2025 at 05:35 PM
    malroth On ne parle pas du genre de jeu (d'ailleurs ce serait stupide, si non on pourrait qualifier tout les FPS de plagiat de Doom, autre fois appelés Doom-like justement)/

    On parle de l'aspect visuel, de l'univers, du lore, de la DA, et là c'est dérangeant et flagrant.

    Le 1er trailer était abusé, va voir si tu ne me crois pas.
    idd posted the 09/19/2025 at 05:55 PM
    malroth c'est vrai que le brevet sur les balles pokemon c'est quand même un truc de fou
