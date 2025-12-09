Grosse surprise de ce N Direct, Resident Evil: Requiem sortira sur Nintendo Switch 2 en même temps que sur les autres plateformes.
Si certains joueurs ont critiqué la qualité graphique, Capcom a rapidement publié le même trailer dans sa version PC. Sans grande surprise, cette version apparaît nettement plus nette et détaillée, relançant au passage les rumeurs autour du jeu.
En effet, selon certains, le personnage aperçu à la fin du trailer pourrait être le nouveau marchand du jeu (l’homme à la capuche ne présente aucune cicatrice au menton, ça ne peut donc pas être lui).
Si les rumeurs de Duskgolem se confirment, avec un hypothétique retour de Leon dans un Raccoon City plus ouvert que d’habitude, la présence d’un marchand dans le jeu ne surprendrait personne.
Rendez-vous au TGS pour savoir si toutes ces spéculations se concrétisent.
Petit comparo de la version PS5 avec la version Switch 2 :
Ethan n’était pas fort dans le 7 quand même.
Ah tiens, les personnages n'étaient pas coiffés avec des escaliers sur la tête en fait ?!
Version Switch 2
Alors, je ne suis pas un anti-Ethan, mais même avec le peu que j’ai vu pour l’instant, je préfère Grace.
Ethan faisait un peu personnage d’ancien jeu PC, on ne voit jamais son visage nous faisant croire que c’était nous, je ne suis pas trop fan de ce côté transparent, et certains de ses choix sont douteux.
Il reste avec Mia, je n’ai pas envie de spoiler, mais elle ne mérite rien cette femme et sa place est en prison, pas avec un gosse sous les bras...
Ouille la différence...
C’est de ça que je parlais dans l’autre article, regarde la vidéo comparo PS5.
Bon j'avoue que sur le coup j'avais dit que c'était dégueux (le vilain )mais franchement ça va finalement, je pense que la version PS4 (en rumeur) sera identique ou un peu mieux.