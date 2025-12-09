- The Year of the Ninja -
Resident Evil Requiem
3
name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
marchand2sable
marchand2sable
marchand2sable > blog
Resident Evil Requiem : Le trailer du Nintendo Direct version PC


Grosse surprise de ce N Direct, Resident Evil: Requiem sortira sur Nintendo Switch 2 en même temps que sur les autres plateformes.

Si certains joueurs ont critiqué la qualité graphique, Capcom a rapidement publié le même trailer dans sa version PC. Sans grande surprise, cette version apparaît nettement plus nette et détaillée, relançant au passage les rumeurs autour du jeu.

En effet, selon certains, le personnage aperçu à la fin du trailer pourrait être le nouveau marchand du jeu (l’homme à la capuche ne présente aucune cicatrice au menton, ça ne peut donc pas être lui).

Si les rumeurs de Duskgolem se confirment, avec un hypothétique retour de Leon dans un Raccoon City plus ouvert que d’habitude, la présence d’un marchand dans le jeu ne surprendrait personne.

Rendez-vous au TGS pour savoir si toutes ces spéculations se concrétisent.



Petit comparo de la version PS5 avec la version Switch 2 :

https://www.youtube.com/watch?v=GmNyB88UBrc
    posted the 09/12/2025 at 04:23 PM by marchand2sable
    comments (23)
    gat posted the 09/12/2025 at 04:25 PM
    Trailer PC sponsorisé par Jean-Louis David
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 04:31 PM
    À savoir que le Duc (le marchand de RE a été présenté pour la première fois de la même manière, après le titre du jeu et un sourire énigmatique. Coïncidence ?

    gat
    elenaa posted the 09/12/2025 at 04:35 PM
    J'apprécie vraiment le fait qu'on ait ENFIN un héros (ou plutôt une héroïne) vulnérable, c'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps dans la série ! (par contre toujours pas de Leon........ ils l'ont kidnappé chez Capcom, ça y est)
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 04:37 PM
    elenaa

    Ethan n’était pas fort dans le 7 quand même.
    elenaa posted the 09/12/2025 at 04:39 PM
    marchand2sable Certes mais ça m'a moins percutée qu'avec Grace !
    micheljackson posted the 09/12/2025 at 04:41 PM
    gat
    Ah tiens, les personnages n'étaient pas coiffés avec des escaliers sur la tête en fait ?!
    gat posted the 09/12/2025 at 04:45 PM
    micheljackson Le trailer Switch 2 rend hommage aux Jordan et Brandon coiffés au gel marque Carrefour.
    leonr4 posted the 09/12/2025 at 04:46 PM
    Version PC
    https://youtu.be/0wFNN1f6hF8

    Version Switch 2
    https://youtu.be/H8I39jDlvG4
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 04:47 PM
    elenaa

    Alors, je ne suis pas un anti-Ethan, mais même avec le peu que j’ai vu pour l’instant, je préfère Grace.

    Ethan faisait un peu personnage d’ancien jeu PC, on ne voit jamais son visage nous faisant croire que c’était nous, je ne suis pas trop fan de ce côté transparent, et certains de ses choix sont douteux.

    Il reste avec Mia, je n’ai pas envie de spoiler, mais elle ne mérite rien cette femme et sa place est en prison, pas avec un gosse sous les bras...
    lz posted the 09/12/2025 at 04:52 PM
    Pour rappel RE 9 est un jeu next gen salon ... donc normal que sur next gen portable (donc 1 gen de moins que salon) ce soit moins beau
    leonr4 posted the 09/12/2025 at 04:54 PM
    lz Dusk golem confirme que le jeu sort sur PS4 aussi, donc pour le coup c'est pas un jeu next gen (en fin only current gen).
    elenaa posted the 09/12/2025 at 04:57 PM
    marchand2sable Je pense que c'est à cause du fait qu'on ne voit jamais sa tête mais j'ai jamais réussi à vraiment apprécier Ethan ou même compatir pour lui donc ouais, je vois bien ce que tu veux dire. (et pas de soucis pour les spoils, j'ai fait RE8 ^^)
    darkwii posted the 09/12/2025 at 05:03 PM
    La version Switch 2 a l air très correct
    shadowmarshal posted the 09/12/2025 at 05:09 PM
    Le jeu sera jouable uniquement à la 1ere personne vous pensez ?
    darkwii posted the 09/12/2025 at 05:10 PM
    https://youtu.be/JsX6nGB2HH4?si=o10g3pds-mpkMlUu
    gat posted the 09/12/2025 at 05:18 PM
    leonr4 Il est parti se pieuter
    noishe posted the 09/12/2025 at 05:18 PM
    shadowmarshal Il sera jouable au choix à la 1ère et 3e personne, on pourra changer de point de vue à volonté en plein jeu en passant par le menu. Ça a déjà été montré
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 05:19 PM
    darkwii

    Ouille la différence...
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 05:25 PM
    Jenicris

    C’est de ça que je parlais dans l’autre article, regarde la vidéo comparo PS5.
    darkwii posted the 09/12/2025 at 06:14 PM
    Marchand2sable alors oui il y a une différence mais la version Switch 2 est loin d être dégueulasse
    natedrake posted the 09/12/2025 at 06:45 PM
    darkwii This, elle se débrouille très bien la petite Switch 2. Et au moins, le jeu tournera nativement dessus, et pas en cloud.
    marchand2sable posted the 09/12/2025 at 07:04 PM
    darkwii

    Bon j'avoue que sur le coup j'avais dit que c'était dégueux (le vilain )mais franchement ça va finalement, je pense que la version PS4 (en rumeur) sera identique ou un peu mieux.
    akinen posted the 09/12/2025 at 07:17 PM
    Elle va finir par tirer au fusil à pompe et au lance grenade comme dans tous les resident
