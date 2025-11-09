À l’occasion des 30 ans de PlayStation aux États-Unis, Circana a dévoilé le classement des 20 plus grosses ventes de l’histoire de la marque de Sony Interactive Entertainment, tous supports confondus. Et sans surprise (ou presque ?), c’est GTA 5 qui trône en première place, à la fois en termes de revenus et d’unités écoulées.Sorti initialement en 2013 sur PS3, puis porté sur PS4, PS5 et même décliné en version numérique améliorée, le mastodonte de Rockstar Games continue d’afficher une longévité hors normes : plus de 215 millions de copies vendues dans le monde (chiffres arrêtés à mai 2025), dont 5 millions supplémentaires rien qu’entre février et mai.Derrière lui, on retrouve Call of Duty: Modern Warfare (2019) et Red Dead Redemption 2 sur le podium des revenus générés. Plus largement, la saga Call of Duty occupe 11 places du top 20 en revenus et 9 en unités écoulées, confirmant son statut de poule aux œufs d’or d’Activision.Dans le classement par unités écoulées, Minecraft, Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto: San Andreas complètent le top 4, tandis que Call of Duty: Modern Warfare (2019) se retrouve cinquième.Parmi les autres titres marquants présents dans le palmarès figurent Rainbow Six: Siege, God of War de 2018, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Last of Us ou encore Marvel’s Spider-Man.Un constat clair : trois décennies après la naissance de PlayStation, GTA 5 reste indétrônable, porté par un succès générationnel et une popularité qui ne faiblit pas.Les données ont été recueillies entre janvier 1995, soit huit mois avant la sortie de la première console PlayStation en Amérique du Nord, et juillet 2025, et couvrent les ventes physiques comme numériques.