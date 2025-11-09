profile
Grand Theft Auto V
Grand Theft Auto V
GTA 5 : le jeu PlayStation le plus vendu de tous les temps aux USA


À l’occasion des 30 ans de PlayStation aux États-Unis, Circana a dévoilé le classement des 20 plus grosses ventes de l’histoire de la marque de Sony Interactive Entertainment, tous supports confondus. Et sans surprise (ou presque ?), c’est GTA 5 qui trône en première place, à la fois en termes de revenus et d’unités écoulées.

Sorti initialement en 2013 sur PS3, puis porté sur PS4, PS5 et même décliné en version numérique améliorée, le mastodonte de Rockstar Games continue d’afficher une longévité hors normes : plus de 215 millions de copies vendues dans le monde (chiffres arrêtés à mai 2025), dont 5 millions supplémentaires rien qu’entre février et mai.

Derrière lui, on retrouve Call of Duty: Modern Warfare (2019) et Red Dead Redemption 2 sur le podium des revenus générés. Plus largement, la saga Call of Duty occupe 11 places du top 20 en revenus et 9 en unités écoulées, confirmant son statut de poule aux œufs d’or d’Activision.

Dans le classement par unités écoulées, Minecraft, Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto: San Andreas complètent le top 4, tandis que Call of Duty: Modern Warfare (2019) se retrouve cinquième.

Parmi les autres titres marquants présents dans le palmarès figurent Rainbow Six: Siege, God of War de 2018, The Elder Scrolls V: Skyrim, The Last of Us ou encore Marvel’s Spider-Man.

Un constat clair : trois décennies après la naissance de PlayStation, GTA 5 reste indétrônable, porté par un succès générationnel et une popularité qui ne faiblit pas.

Les données ont été recueillies entre janvier 1995, soit huit mois avant la sortie de la première console PlayStation en Amérique du Nord, et juillet 2025, et couvrent les ventes physiques comme numériques.
GamesIndustry - https://www.gamesindustry.biz/grand-theft-auto-5-is-the-best-selling-playstation-game-of-all-time
    posted the 09/11/2025 at 12:54 PM by altendorf
    comments (10)
    cyr posted the 09/11/2025 at 02:18 PM
    On peut avoir les ventes par consoles?

    Ps5:
    Ps4:
    Ps3:
    Xbox 360:
    Xbox one:
    Xbox serie:
    Pc:

    Ou les comptes actif?
    altendorf posted the 09/11/2025 at 02:27 PM
    cyr Je sais pas si on a les chiffres précis. Leonr4 tu as des données dans ta besace ?
    icebergbrulant posted the 09/11/2025 at 02:43 PM
    Je n’imagine même pas quand les pré-commandes seront ouvertes, ça va être un carnage
    cyr posted the 09/11/2025 at 02:47 PM
    altendorf j'ai chercher mais impossible d'avoir les derniers chiffres par consoles distinctement ....
    leonr4 posted the 09/11/2025 at 02:55 PM
    altendorf Non désolé par de chiffres officiels pour chaque version.

    En revanche le jeu n'a jamais quitté le Top 20 NPD depuis en 2013.
    C'est aussi pareil du coté du PS Store, il n'a jamais quitté le top 20 annuel des jeux les plus téléchargés sur le PlayStation Store depuis sa sortie sur PS3.


    Mais sans trop prendre de risque et on se basant sur les infos qu'on a (Leak/Hack des docs d'inomniac niveau mondial, NPD pour les states & Gameindustry pour l'Europe) je dirais :

    1-PS4 (la plus vendue)
    2-PC
    3-PS5
    4-PS3
    5-360
    6-XB1
    7-X|S (la moins vendue)

    Avec la PS3 & 360 très poches.
    altendorf posted the 09/11/2025 at 03:02 PM
    leonr4
    jobiwan posted the 09/11/2025 at 04:36 PM
    Il faudrait revoir votre article : 215 millions dans le monde, c'est tout support confondue et non uniquement l'écosystème PlayStation. En haut du podium, ça demande une vérification, car à l'échelle mondiale Minecraft est devant.
    5 millions de ventes supplémentaires rien qu’entre février et mai... A vérifier. Un bundle GTA5 + PS5 ? comme ce fut le cas pour Call Of le ramenant récemment dans le top des ventes.
    keiku posted the 09/11/2025 at 05:31 PM
    vu le nombre d'édition sur playstation pas étonnant, en plus vu le nombre de ban de la partie online certain jeu ont été racheter parfois 4 a 5 fois par les même personnes

    le chiffre est sans aucun doute exceptionnel mais la question est, est ce que le 6 saura faire autant, si je ne doute pas qu'il dépassera aisément les 30 millions, je ne pense pas qu'il réussira a battre le record du 5 surtout vu le changement de génération du publique qui est en train de se produire depuis quelque année

    mais je comprend que playstation a bien du se frotter les mains pendant toutes ces années
    altendorf posted the 09/11/2025 at 06:00 PM
    keiku On peut légitiment se poser la question mais l'aura de la marque GTA est toujours aussi forte. Suffit de voir les records battus avec les deux trailer.
    keiku posted the 09/12/2025 at 08:13 AM
    altendorf le soucis n'est pas la marque GTA, le soucis est que 90% du publique gta est sur le online, mais quand gta 6 va sortir se sera pareil, la majorité du publique sera aussi sur le online et c'est la que ca va coincer, car entre ceux qui préfèreront le online du 5 qui sera plus complet au vue du nombre d'année qu'il a été mis a jour, et ceux qui ne vont peut être pas vouloir continuer a faire ce qu'ils ont fait sur le précédent sur le suivant, la communauté va finir par se diviser entre les jeux, donc automatiquement ou presque le 6 n'a presque aucune chance d'atteindre le record du 5
