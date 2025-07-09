Nouveau Duel, puisque Ubisoft semble vouloir ressuscité Rayman, (il était temps...) quoi de mieux qu'un petit duel entre les deux Rayman 3D sorti déjà ya un bail !
Les règles je vais pas les redire depuis le temps que je fais ça, vous les connaissez à force ^^ juste la principale quand même, l'un ou l'autre, pas les 2.
A vos votes !
7 votes
3 votes
Dailleurs, mes préférés sont le 2 et le Legends.
Le premier est magnifique mais quel calvaire.
Néanmoins, je préfère de loin rayman legend......
Donc je vote Rayman 2