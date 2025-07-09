profile
mrpopulus > blog
[DUEL] Rayman 2 The Great Escape VS Rayman 3 Hoodlum Havoc
Nouveau Duel, puisque Ubisoft semble vouloir ressuscité Rayman, (il était temps...) quoi de mieux qu'un petit duel entre les deux Rayman 3D sorti déjà ya un bail !

Les règles je vais pas les redire depuis le temps que je fais ça, vous les connaissez à force ^^ juste la principale quand même, l'un ou l'autre, pas les 2.

A vos votes !



7 votes



3 votes
    posted the 09/07/2025 at 09:07 AM by mrpopulus
    comments (14)
    natedrake posted the 09/07/2025 at 09:09 AM
    Rayman 2
    nicolasgourry posted the 09/07/2025 at 10:41 AM
    Rayman 2, il fait partie des jeux qui ont réussi leur passage en "3D"
    onsentapedequijesuis posted the 09/07/2025 at 11:00 AM
    Rayman 2
    avan posted the 09/07/2025 at 11:05 AM
    Rayman 2
    olex posted the 09/07/2025 at 12:01 PM
    Rayman 3 sans hésitation. L'équipe était parvenue à se passer d'Ancel en proposant un jeu très intéressant, un peu moins plate-formes certes, avec un petit scénario méta. Il dispose encore selon moi d'un des meilleurs doublages français que l'on peut entendre dans un jeu vidéo.
    kidicarus posted the 09/07/2025 at 12:02 PM
    Le rayman 2 je ne peux pas voir le 3.
    Dailleurs, mes préférés sont le 2 et le Legends.
    Le premier est magnifique mais quel calvaire.
    altendorf posted the 09/07/2025 at 12:57 PM
    Rayman 2
    cyr posted the 09/07/2025 at 01:18 PM
    Rayman 3. J'ai fait rayman DS qui serait basé sur rayman 2. Donc je vote sur le 3.

    Néanmoins, je préfère de loin rayman legend......
    luig posted the 09/07/2025 at 01:54 PM
    Rayman 3 pour ma part, pour son univers déjanté, son humour…
    boyd posted the 09/07/2025 at 02:25 PM
    Rayman 2 !
    mrpopulus posted the 09/07/2025 at 02:59 PM
    Maj
    tsume94 posted the 09/07/2025 at 03:58 PM
    Rayman 2 ! Un de mes jeux N64 préféré !
    mrnuage posted the 09/07/2025 at 11:09 PM
    Rayman 2 je l'ai fait plein de fois, le 3 une seule fois et pourtant j'étais hypé à sa sortie par ce mini jeu GC-GBA. La sauce n'a pas pris chez moi.

    Donc je vote Rayman 2
    rocan posted the 09/08/2025 at 08:22 AM
    Rayman 3
