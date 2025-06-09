accueil
007 The First Light : nouvelles infos
Game Info
https://blog.fr.playstation.com/2025/09/03/visionnez-plus-de-30-minutes-du-gameplay-de-007-first-light-dont-le-lancement-est-prevu-le-27-mars-2026/
tags :
3
Likes
Who likes this ?
adamjensen
,
link49
,
jenicris
posted the 09/06/2025 at 05:38 PM by
yanssou
comments (
47
)
kinectical
posted
the 09/06/2025 at 05:45 PM
De ce que j’ai vue dans le gameplay il n’y avais rien d’impressionnant surtout niveau technique MAIS si ils améliorent la technique le jeu en lui même peut être assez intéressant pour son univers et le fait de jouer Bond à ses début
cyr
posted
the 09/06/2025 at 05:47 PM
kinectical
donc pour toi, si la technique reste comme ça,le jeux est pas intéressant, mais s'il change la technique le jeux deviendra plus intéressant ?
Ou j'ai mal compris ?
kratoszeus
posted
the 09/06/2025 at 05:49 PM
Day one
maxx
posted
the 09/06/2025 at 05:50 PM
kinectical
Techniquement c'était vraiment pas terrible la présentation. Ca ramait sec. Mais pour la version Pro ils promettent un mode qualité à 60fps avec du RT. Du moins c'est ce qu'ils visent. On peut normalement espérer d'ici la sortie un jeu sur consoles de base pas mal techniquement. Laissons leur le temps d'arranger ça. Moi le jeu plaît malgré tous les défauts que j'ai vu et le côté assez classique. Mais c'est aussi ça qui me donne envie. Mais avec la technique de la présentation ce ne sera pas possible. Mais j'ai confiance que ce sera bien mieux.
kinectical
posted
the 09/06/2025 at 06:05 PM
cyr
ouais tas mal compris mais bon sur Gamekyo ça ne me surprend pas
zekk
posted
the 09/06/2025 at 06:08 PM
day one aussi
kinectical
ben non mais c'est toi qui t'exprime mal
ouroboros4
posted
the 09/06/2025 at 06:11 PM
Day one aussi
Même si le jeu n'est pas une grosse claque graphique il à l'air fun à jouer
kinectical
posted
the 09/06/2025 at 06:14 PM
zekk
nah vous êtes juste un peu con …juste un peu beaucoup
ravyxxs
posted
the 09/06/2025 at 06:16 PM
Les gens vont crier au WOKE WOKE WOKE y a que 3 blancs dans la photo
ravyxxs
posted
the 09/06/2025 at 06:26 PM
kinectical
La technique c'est vaste, tu devrais pointer ce dont tu parles au lieu d'insulter les autres de con
kinectical
posted
the 09/06/2025 at 06:31 PM
ravyxxs
venant de quelqu’un qui viens d’écrire un commentaire aussi con juste avant ça je sais pas si je doit en rire ou en pleurer de rire
pharrell
posted
the 09/06/2025 at 06:40 PM
J’ai vu la longue vidéo de gameplay, c’est clairement un copié coller de Uncharted.
Ce n’est pas forcément une mauvaise chose, y a moyen de s’amuser je pense.
Y a juste pas de réelle nouveauté ou originalité.
bladagun
posted
the 09/06/2025 at 06:50 PM
Ça m'énerve qu'ils ne se prennent me plus la tête a créer la tronche des personnages, il foutent direct celle de l'acteur...
kevisiano
posted
the 09/06/2025 at 06:57 PM
Franchement moi j'y vais
zekk
posted
the 09/06/2025 at 06:58 PM
kinectical
tu ne t'exprimes pas correctement et puis tu traites les autres de con
t'es un champion toi .
negan
posted
the 09/06/2025 at 06:59 PM
Il est pas mal ce jeu mais il est sortie il y a longtemps
https://m.media-amazon.com/images/I/61j551YTueL._UF1000,1000_QL80_.jpg
echizen
posted
the 09/06/2025 at 07:07 PM
Quand on lit ce qu’ils décrivent et les differentes approchent possible, moi j’y vois surtout du metal gear solid depuis le tout 1er c’est exactement ça. Avec un coté uncharted certe dans la mise en scène. Mais niveau gameplay pur, mgs. Perso le jeu me donne quand même envie.
ravyxxs
posted
the 09/06/2025 at 07:21 PM
kinectical
Ris, pleure, au final t'es la personne qui parle de si une technique s'améliore ça peut rendre l'univers intéressant en plus de son personnage. En plus du fait que c'est clairement une build pas fini tellement ça rame jusqu'à descendre à 20 FPS......................................
On peut pas faire plus con que ça connard ! T'es débile à ce niveau
mibugishiden
posted
the 09/06/2025 at 07:23 PM
ravyxxs
en meme temps tu vois la photo des persos c'est le casting melting pot ultra forcé, M une indienne, Monneypenny devenue black, puis le reste une asiat, un autre black, plus DEI que ca c'etait dur la toute la checklist y est.
Apres franchement Bond il a une gueule de con, visage ultra generique quand meme quand on compare à Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan etc, la on dirait un PNJ.
marcelpatulacci
posted
the 09/06/2025 at 07:29 PM
mibugishiden
ben jeune et beau gosse quoi, c'est censé présenter un Bond a ses débuts et non agent confirmé avec poils au menton comme dans les films. Un peu normal.
kinectical
posted
the 09/06/2025 at 07:31 PM
zekk
ravyxxs
Jaime comment mon deuxième commentaire à justement attirer justement ce que je parlait JADORE
pcsw2
posted
the 09/06/2025 at 07:31 PM
Day one pour moi aussi en est un jeu entièrement doublé
adamjensen
posted
the 09/06/2025 at 08:18 PM
Il m'intéresse beaucoup, je le prendrais.
Par contre, pour la première fois depuis longtemps, on auras un jeu James Bond sans Voix Française.
A moins qu'ils ne changent d'avis d'ici là.
mibugishiden
posted
the 09/06/2025 at 08:27 PM
marcelpatulacci
oui ca j'ai bien compris, c'est juste que son design est vraiment generique.
jenicris
posted
the 09/06/2025 at 09:11 PM
Il m'intéresse beaucoup !
ravyxxs
posted
the 09/06/2025 at 09:55 PM
mibugishiden
marcelpatulacci
C'est pas pour rien que je trouve que Craig incarnait le meilleur agent, en tant qu'acteur que la licence est connu, beaucoup seront nostalgique et diront Sean ou Roger, mais les plus crédible reste D.Craig et T.Dalton, le reste des acteurs ça colle à l'image du perso de ce jeu, sourire en coin, un brin tête à claque et charmeur.
Ce que beaucoup de comprenne pas, c'est que les noms de code n'ont pas d'ethnicité, MonneyPenny demain elle meurt, ce qui est le cas, qui doit la remplacer ? Forcément une blanche ? Non comme tout emploi, c'est une secrétaire, maintenant je veux bien qu'on me dise c'est pour pousser une certaine chose, le fait est que même la plaque 007 permis de tuer, n'est pas associer à UN type de personne, homme,femme, couleur de peau etc...C'est juste que depuis les années 62 c'était tout simplement mal vu de mettre un noir dans un gros premier rôle...et les acteurs noirs ne coutaient pas cher....
kinectical
Oui oui oui vasy va parler à ton mur charlot, tu n'échanges jamais avec les membres
normalement
toi, c'est connu,toujours là à faire son agresseur derrière l'écran, surement une fiotte, donc ouais, va parler à ton mur....
ducknsexe
posted
the 09/06/2025 at 11:00 PM
Bah ce que je voie est plutot intéressant et techniquement beau. La seul réserve je met c'est l'I.A des ennemis, quand bond passe a côté d eux en toute discrétion, les pnj admire des pot de plante et ont un champ de vision de 2 %
kinectical
posted
the 09/06/2025 at 11:23 PM
ravyxxs
ce n’est pas que je n’échange jamais normalement juste que je vais pas me gêner si tu agis comme un connard je vais te le dire
duff
posted
the 09/06/2025 at 11:59 PM
ducknsexe
L'I.A volontairement bridée des pnj dans les jeux,rien de nouveau.On en a déjà parlé sur ce site.
Mais les devs pourraient proposer un vrai mode réaliste à côté,effectivement.
Après,qui va réellement y jouer à ce mode? 7 %...?
ravyxxs
posted
the 09/07/2025 at 12:06 AM
kinectical
Imbécile relis toi, t'es le premier qui prend de haut Cyr,Zekk et les membres du site, parce que le terme technique est vaste donc dit le fond de ta pensé, t'es schizophrène ou quoi ??????
kinectical
posted
the 09/07/2025 at 12:44 AM
ravyxxs
non juste anti con
marcelpatulacci
posted
the 09/07/2025 at 02:09 AM
ravyxxs
Pour moi Craig c'est 100% tésto, juste de la badassitude. Il est bien et surtout colle a notre époque mais il fait pas le vrai Bond imaginé par Fleming, a savoir un "agent gentleman". Pour moi celui qui entre dans cette catégorie, c'est même pas Sean mais Pierce Brosnan: beau gosse, gentleman et incroyablement redoutable. Moi qui suis pas fana des 007, de tous les films, c'est GoldenEye qui m'a le plus marqué.
zekk
posted
the 09/07/2025 at 04:15 AM
kinectical
mec tu t'es mal exprimé et ça arrive à tout le monde, la base quand on s'exprime mal c'est de d'affiner son discours... Je veux bien croire que ce n'est pas ce que tu voulais dire, mais c'est bien ce que tu as ecris... C'est toi qui te fait passer pour un con à ne pas clarifier ton discours
pimoody
posted
the 09/07/2025 at 05:29 AM
Depuis que j’ai vu les vidéos de présentation, je trouve le jeu ultra-générique, daté et avec des personnages inspides.
syfer
posted
the 09/07/2025 at 08:14 AM
Et beh, le DEI a encore de beaux jours devant lui...
Sinon j'ai bien aimé le gameplay de combat, par contre le côté infiltration en mode Hitman avec l'IA en mode poteau....bof.
pharrell
posted
the 09/07/2025 at 08:25 AM
Craig a cassé les codes, la saga en avait besoin pour se renouveler. Casino Royal est vraiment top!
Mais c’est sur que physiquement, Brosnan collait parfaitement. Ses James Bond sont des bons films.
Les autres avec Connery ou Moore c’est plus old school meme si pour l’époque c’était pas mal.
ravyxxs
posted
the 09/07/2025 at 11:57 AM
marcelpatulacci
Le soucis, c'est que les anciens James Bond sont certes des gentlemen, mais ça s'arrête là lol.
Craig est certes plus dur dans l'ensemble mais a un quota de charisme et de courtoisie, c'est plus réaliste. Après oui Ian Flemming dit ci et ça, au final, j'ai plus eu du mal à regarder les anciens James Bond à cause du fait que JUSTE le charisme était 80% du temps mis en avant. Encore Dalton aurait dû à mon sens fleurir jusqu'à Goldeneye.
pharrell
marcelpatulacci
Une chose aussi qui'il faut notet et beaucoup oublie, le lendemain d'une mission difficile, Craig est le seul à porter des marques au visage, contrairement aux autres. Y a ce côté trop parfait que j'ai toujours détesté. Ne pas oublier les méchants qui déroulent le tapis rouge pour un diner avec l'agent dans leur fameuse demeure aussi
vyse
posted
the 09/07/2025 at 04:06 PM
ca a tellement l'air shlaguer
ducknsexe
posted
the 09/07/2025 at 04:21 PM
duff
Goldeneye 007 en son temps avais une forme qui ressemblait a de l' I.A bon c etait plutôt des scripts programmé qui donner un comportement des soldats pnj asser realiste. Le jeu a eu un beau succès pres de 8 millions de joueurs se sont ruer dessus.
grundbeld
posted
the 09/07/2025 at 04:37 PM
Bordel, ce casting fait sous IA...
Le wokisme est peut-être "mort" au ciné et dans la pub mais dans le JV il a encore de beaux jours devant lui on dirait.
walterwhite
posted
the 09/07/2025 at 07:40 PM
Trop générique et vendu trop cher. Next !
ippoyabukiki
posted
the 09/08/2025 at 06:39 AM
Uncharted 5. Le perso a exactement la meme gueule
derno
posted
the 09/08/2025 at 07:56 AM
je pensais qu'ils se calmeraient sur les GKC avec le temps, que c'était surtout lié au fait qu'avec l'embouteillage de la sortie les capacité de production étaient saturés mais en fait non, ils persistent....et bien moi aussi je persisterais.
patrickleclairvoyant
posted
the 09/08/2025 at 02:32 PM
ravyxxs
Si le jeu n’est pas woke, alors Pourquoi toutes Femmes du jeu sont moches ?
ravyxxs
posted
the 09/08/2025 at 04:10 PM
zampano
Va t'astiquer le poireau ailleurs, on joue au jeu vidéo ici.
patrickleclairvoyant
posted
the 09/08/2025 at 04:35 PM
ravyxxs
C’est donc ça ton argument ? J’ai juste souligné la marque de fabrique des studio woke Pourquoi tu t’énerves ? J’ai pas parler de femmes dénudées mais juste jolie et tu t’énerve, car tu n’as pas d’arguments
ravyxxs
posted
the 09/08/2025 at 06:36 PM
zampano
Oulaaah je suis pas énervé, du tout, mais tu penses que ton argument de "femmes moche" est louable et respectueux envers elles ?
On s'en fout du lobby, on veut un excellent jeu, mais ça reste des êtres humains, pour les acteurs avec la motion capture, qui font des demandes d'emploi comme nous tous ou qu'on emploi de bouche à oreille...tout ça pour être appeler "moche" parce qu'elles ont eu le malheur de ne pas ressembler à l'héroine de Stellar Blade.
Voilà.
