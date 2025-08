Peut-on encore se connecter - aujourd'hui - sur le PSN via notre Playstation Vita, pour télécharger des jeux qu'on a déjà acheté (comme on peut le faire sur 3DS via l'eShop, ou l'a-t-on dans le cul) ?



C'est la question que je me pose, en faite. Bon, j'essaye de me connecter à mon compte (mais vu que j'ai changé plusieurs fois de mots de passe), néanmoins à chaque fois j'ai un code erreur qui m'empêche de continuer (si t'en est que je tape le bon).



Bref, du coup j'en suis venu à douter (car ce mot de passe, précisément, je ne l'ai jamais marquer dans aucune de ses versions) et me voici à vous posez la question, car j'aimerais vraiment savoir si Sony nous a niqué ou pas...

Et aussi parce que j'aimerais bien retélécharger mes jeux pas présents sur ma petite carte mémoire de 16 Go, notamment Malicious Rebirth, God Eater : Ressurection, Downwell et j'en passe. Du coup, si vous savez quelque chose ou avait une astuce pour que je puisse récupérer mes jeux sur ma PSVita, j'avoue que ça m'enlèverait une belle épine du pied.