C’est une rumeur à prendre avec toutes les pincettes possibles, mais qui fait déjà parler : selon le membre Kindekuma sur le forum ResetERA, le partenariat entre Hideo Kojima et Microsoft autour du mystérieux projet OD serait sur le point de voler en éclats.L’information, non confirmée et basée sur un "grapevine" (c’est-à-dire une source indirecte et informelle), suggère que le contrat d’édition de Kojima Productions avec Microsoft pourrait être annulé. Si cela venait à se vérifier, le studio japonais — qui détiendrait les droits sur la licence OD — serait libre de chercher un nouvel éditeur pour poursuivre le développement du jeu.Révélé du Xbox Games Showcase 2022, OD reste très nébuleux, même après un premier teaser. Le titre devait mettre à profit les technologies cloud de Microsoft, avec une expérience narrativement expérimentale, à mi-chemin entre le jeu vidéo et le cinéma interactif.Pour l'heure, aucun commentaire officiel n’a été fait, ni du côté de Kojima Productions, ni de Microsoft. La prudence reste donc de mise, en attendant une éventuelle clarification dans les mois à venir.