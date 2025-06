Divers

Pour commencer, je vous invite à lire cet article du site Les Numériques :C’est tout con à utiliser, et ça va encore faire des polémiques ce genre de truc.Bon. Moi, forcément, j’ai voulu tester cet outil d’intelligence artificielle qui vous compose un morceau complet en quelques secondes. Oui, même si vous avez autant de talent musical que Francis Lalanne.Le site est ici : https://suno.com et il y a même une appli Android et iOS.J’ai balancé un prompt à ChatGPT pour écrire des paroles débiles dans un style "anime des années 80" à la gloire d'Alain Chabat (oui, oui CHA-LA HEAD-CHA-LA... Alain Chabat... cherchez pas).Ensuite, j’ai collé les paroles dans Suno...Et voila...Couplet 1À travers les rires, il nous fait Fly Away (Fly Away)Son humour se répand en panoramaQuand il improvise, les scènes s'enflamment (s'enflamment)Les salles éclatent de rireDans ses films délirantsLes personnages fous nous entraînent dans leurs jeuxRefrainALAIN ALAIN CHABATQuoi qu'il arrive, il garde son sourireALAIN ALAIN CHABATSon esprit créatif est toujoursSparking !Couplet 2Sur la scène du cinéma, un Jet Coaster (Jet Coaster)Il nous emmène dans un monde fantastiqueLes rôles défilent, tous plus fous les uns que les autres (les autres)Sa créativité n'a pas de limitesPas de temps pour s'ennuyerChaque film est une surprise que l'on veut découvrirRefrainALAIN ALAIN CHABATQuoi qu'il arrive, il garde son sourireALAIN ALAIN CHABATSon esprit créatif est toujoursSparking !