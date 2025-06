Hello, ami Sorceleurs,(euse) voici un top 20 rédigé par mes soins de 20 créatures impitoyable dans l'univers du Sorceleur, tiré des livres et des jeux !20)- Elles sont une mutation plus robuste et agressive des goules qu'on trouve un peu partout et qui sont des charognards chevronnés. Elles se trouvent souvent autour des champs de batailles, cimetière ou autre charnier. Leur peaux est épaisse, presque cuirassée et elles résistent à la plupart des armes conventionnelles.Les algoules sont des prédateurs féroce et robuste, bien plus balèze que leurs congénères goules. Lorsqu'elle entre en furie, des piques jaillissent de leur dos, et elles sont plus agressive que jamais.19)- Les noyeurs sont des créatures nécrophages semi aquatique. Ils sont issus de cadavres humains morts noyés, transformés par la magie noire ou la corruption, ils rôdent près des lacs, rivière, marais ou plage.Ce qui les rends particulièrement dangereux est qu'ils peuvent attaquer aussi bien sur terre que dans l'eau, les rendant difficiles à échapper. Leur force vient surtout du nombre que de leur puissance brute. Ils attaquent rarement seul et essaie avant tout d'encercler leur victimes avant de bondir dessus. Ils peuvent aussi bien les déchiqueter que d'entraîner leurs victimes au fond des eaux et les dévorer ensuite. Les villages isolés ou les pécheurs imprudents sont leur principales victimes.18 )- Ces monstres insectoïdes géant font partie des créatures les plus dangereuse dans l'univers de The Witcher. Ils vivent principalement dans les forêts profonde, marais ou autre vestige. Ce sont des créatures territoriaux donc ils bougent rarement d'endroit mais gare à vous si vous en croisez un. Leur corps est blindé, ce qui fait qu'il est très difficile de les blessés car ils ont une épaisse cuirasse pour les protéger.De plus, certains spécimens ont un poison particulièrement mortel, et ce même pour un sorceleur aguerri. Ils peuvent également emprisonner leur proies dans des filets pour ensuite les dévorer au calme au barbeuc un soir.17)- Les nekkers sont de petite créatures humanoïde, poilus, vivant en meutes. Ils s'attaquent souvent a des campement isolés ou aux bétails. Ils sont faibles seul mais particulièrement redoutable en meutes, et ils sont aussi très très rapide avec leur griffes. Les plus puissants sont les guerriers nekkers, plus robuste et plus grand. Ces saletés font de nombreux nids à travers le monde et beaucoup de territoire y sont infestés.16)"S'il ya du brouillard, il ya un Brumelin et si ya un Brumelin, il est déjà trop tard."--- Dicton d'un paysan- Les brumelins sont des créatures nécrophages parmi les plus dangereuses qu'il soit. Ce sont des créatures liées à la brume, au marais et autre lieux maudit.Ils manipulent la brume comme personne et tendent des embuscades au voyageurs imprudents. Ils peuvent se rendre quasi invisible pour frapper en fourbe à l'arrière. Dans les version supérieur de brumelin, ils peuvent même créer une illusion d'eux même.Les combats contre les brumelins sont exigeant même pour un sorceleur tant cette créature est fourbe, sournoise et la brume lui offre un avantage certains.15)- Les loups-garous sont des créatures maudites, ou plutôt humain maudit à la suite d'un rituel maléfique, malédiction transmise etc... La nuit et sous la pleine lune, l'humain se transforme en loup garou, bête féroce totalement incontrôlable, perdant tout souvenir de ses actes. Les loups-garous peuvent se régénérer une fois attaqué, ils sont particulièrement résistant et rapide et leur griffes sont redoutable. Les Ulfedhin, les loups garous qu'on trouvent à Skellige sont des versions encore plus puissante que ceux de Velen mais ils sont rare.14)- Le Basilic est un draconide, mélange de serpent, oiseau et dragon. C'est un des draconide les plus dangereux, plus encore que son homologue le Cocatrix bien que pas à sous estimer non plus. Sa morsure injecte un poison mortel et il est assez résistan, il peut également donner des coups de griffes particulièrement meurtrier. Il peut également pousser un cri sonique qui désoriente leur proie.13)- Ils existent 2 sortes de guenaude, les sépulcrale et aquatique. Ce sont des créatures horrible déformées par laputréfaction et la magie, nées dans les zones ou règnent la mort et la maladie. Elles sont attirés par les cadavre en décomposition et apparaissent bien souvent dans les cimetière ou autre charnier.Une guenaude attaque même seule et elle est déjà redoutable, parfois quelques noyeurs l'accompagne. Certaines geunaude peuvent empoisonné ou transmettre des maladies avec leur morsure. Elles attaquent rapidement et sont très agressive.12)- Ces spectres font parties des créatures les plus puissante et redoutable qui soit dans l'univers du Sorceleur. Elles naissent souvent d'un drame comme une jeune femme trahie, assassinée ou morte dans des circonstances tragique, ou l'âme refuse de quitter le monde des vivants.Leur présence est un signe de malédiction et il sera pas possible de se débarrasser de ces spectres ni de les combattre si on a pas "résolu" l'énigme. Elle sont capable de créer des illusions d'elle même et d'utiliser des voix humaines ou autre hallucination pour déstabiliser Geralt. De plus, leur corps éthéré n'est possible d'être touché que grâce au sort Yrden. On dit que les spectres de Minuit sont plus puissants que ceux de Midi.11)- Les Katakans sont des vampires inférieur particulièrement redoutable, bien plus que leur congénères Ekimme. Ce sont des créatures qui ressemblent à des chauve-souris, grand, environ 3 mètres et assoiffé de sang. Ils peuvent se rendre invisible et brouiller les sens et peut imiter des comportements humains. Le katakan est largement plus dangereux qu'un Ekimme à la fois pour sa ruse, son intelligence et ses techniques de dissimulation. Et dire qu'il existe encore pire que ces vampires mais tout ça, ça sera pour la partie 2