Jason Schreier de Bloomberg révèle que Bend Studio, filiale de Sony Interactive Entertainment et membre des PlayStation Studios, vient de licencier 30% de ses effectifs, soit environ 40 personnes, ramenant l’équipe à environ 90 développeurs. Cette décision intervient dans la continuité directe de l’arrêt de la stratégie GAAS chez Sony, amorcé ces derniers mois. Bend Studio avait vu son projet multijoueur annulé plus tôt cette année et a depuis lancé la production d’un nouveau titre. Bluepoint Games, également concerné par une annulation similaire, n’est pas touché par ces licenciements.