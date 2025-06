Merci aux médias et aux créateurs qui ont vu nos jeux au #SummerGameFest ! Vous pourrez bientôt découvrir les impressions sur Resident Evil Requiem, Onimusha : Way of the Sword, ainsi que la première prise en main de

@PRAGMATAgame.



Nous vous en dirons plus sur PRAGMATA dans les prochaines semaines. Restez à l'écoute !

Capcom USA: