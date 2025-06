Jeux Vidéos

The Expanse

The Expanse : Osiris Reborn est un RPG d'action de science-fiction axé sur une histoire. Vous incarnez un mercenaire de Pinkwater Security dont la courte permission sur l'astéroïde Eros dégénère rapidement. Piégé dans un confinement mortel et entraîné dans une conspiration à l'échelle du système solaire, hors de votre contrôle, vous devrez vous adapter et survivre, en prenant le commandement du vaisseau le plus avancé du système solaire. Rassemblez un équipage et frayez vous votre propre chemin à travers un réseau de mensonges pour laisser votre empreinte dans le système solaire.

Le studioprésente une petite nouvelle pépite SF dans l'univers dedont voici le trailer...Ce jeu est un jeu sans obligation de soutiens mais sachez que si vous soutenez le développement de The Expanse : Osiris Reborn en devenant un "Founder", vous obtiendrez des récompenses exclusives et bénéficierez du jeu avec une réduction de 10€ par rapport à son prix final.Projet plutôt ambitieux et je serais curieux de voir jusqu'où ira se projet. Sachant que je suis fan de The Expanse.BELTALOWDA !