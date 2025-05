Presque toutes les rumeurs concernant RE9 que j'ai vues au fil des ans étaient des conneries. La rumeur de la lune de sang du Wendigo amérindien ? Des conneries. L'homme chèvre avec Jill dans un hôpital ? Foutaises.



Andi est la seule personne qui a partagé des choses que je peux corroborer comme étant vraies depuis un certain temps, bien qu'une grande partie de ce qu'il a partagé concerne une ancienne version abandonnée de RE9, qu'il a partagé il y a 11-12 mois, je crois.



Donc RE9 a commencé à être développé en 2017 (Andi dit 2016/2017, mais c'était au début de 2017 après que RE7 ait sous-performé au lancement par rapport aux attentes de Capcom. RE7 a ensuite connu un énorme succès en termes de ventes, mais c'était un peu une réaction.



Et la version originale de RE9 essayait d'être l'opposé de RE7, un grand jeu multijoueur en monde ouvert IE). RE9 mettait à l'origine en scène Leon et Jill sur une île fictive basée sur Singapour.



CEPENDANT, encore une fois, il s'agit de l'ancien RE9, le projet a connu un reboot assez important en 2021 à peu près au moment où Village est sorti, bien que certaines choses soient restées les mêmes, comme Leon qui est toujours le personnage principal.



Il a également raison que Revelation 3 qui était axé sur Rebecca dont j'ai parlé au début des années 2020 a été annulé en 2022, et qu'il s'agissait à l'origine d'un jeu Switch, etc.

Dusk Golem :