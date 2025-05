Voici 10 exemples de ce qu'arrive à faire Google VEO3 on peut tout faire et cela devient de plus en plus difficile de voir que cela vient d'une IA.



https://x.com/minchoi/status/1925387367806115943



avantage cela va permettre de faire baisser les coûts pour les films, JV, publicité, etc pour tout ce qui touche à la réalisation de CGI qui du coût deviendront simplement de vrai petit film qualité cinéma.



inconvénient comme souvent la facilité va pousser à ce qui seront derrière les produits ( car il restera encore quelques types ) c'est qu'on risque de se retrouve avec des trucs dont la qualité sera plus la plastique que le fond.