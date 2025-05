Jeux Video

En rapido, quelqu'un a repéré que la BDD Steam de Silent Hill 2 Remake a été mise à jour il y a quelques jours, ajoutant un segment DLC avec sa propre classification ("Violence/Gore", "Contenu sensible").Erreur ou bug, ou tout simplement une surprise de la part de Bloober Steam d'offrir un remake de l'extension Born From of Wish, qui aura néanmoins intérêt à être plus garni que la version d'origine.