Dans ce jeu, vous vous retrouverez piégé dans un manoir, et il vous faudra absolument en trouver la sortie, tout en échappant à une entité invisible qui rôde sans relâche. Pour survivre, votre ouïe sera votre meilleur allié. Feuilles qui tombent au sol, grincements de portes qui s’ouvrent doucement, lumières qui clignotent ou tout autre son suspect vous indiqueront que la présence se rapproche dangereusement de vous (coucou IT FOLLOWS). Le jeu est actuellement en accès anticipé, avec plusieurs mises à jour prévues pour enrichir et affiner l’expérience.



Ce jeu brise complètement le quatrième mur, surtout si vous y jouez sur PC. Vous incarnez un joueur (comme vous) qui teste des jeux vidéo. Mais dès le début de l’aventure, le personnage principal tombe sur un jeu vidéo mystérieux et interdit, appelé Night Call. Ce jeu dans le jeu, inspiré du premier Resident Evil, semble porteur d’une malédiction. Plus le personnage y joue, plus des phénomènes paranormaux se déclencheront… non pas dans Night Call lui-même, mais dans son propre appartement, celui dans lequel vous évoluez en dehors de l’écran du jeu maudit.



L’expérience alterne donc habilement entre deux types de gameplay : des séquences à la PT Silent Hills très axées sur l’ambiance et l’exploration, et des phases plus classiques à la Resident Evil. L’immersion est totale grâce a cet aspect jeu dans le jeu.

Pour finir ce jeu, il vous suffira de ne pas crier. Vous incarnez un survivant d’un crash d’avion, perdu au beau milieu d’une forêt dans laquelle une sorcière a élu domicile. Si l’exploration est relativement libre en journée, la nuit, les choses se compliqueront très vites. Une avalanche de scripts et de screamers aléatoires viendront perturber votre progression. Un micro est obligatoire pour jouer et il faudra juste ne pas crier pour survivre. Ce qui est sympa en plus, c'est que le jeu fait la différence entre parler et crier, ce qui signifie que si vous etes streameurs, vous pourrais toujours echanger avec vos viewers, mais l'immersion magique du jeu vous fera instinctivement chuchoter...

Depuis quelque temps, j’ai remarqué que ce sont surtout de petits jeux indépendants disponibles sur Steam qui tentent d’apporter une touche d’originalité au genre survival horror (comme c’est d’ailleurs le cas pour beaucoup d’autres genres). Certains ont même l'audace de tenter de briser le quatrième mur. La finition laisse parfois à désirer, et on sent bien que le budget est très limité, mais l’idée reste sympathique et la proposition a souvent quelque chose de rafraîchissant. En voici quelques-uns pas très connus :