Le retour de Marathon devait être un événement pour les fans de la première heure. Mais à quelques mois de sa sortie supposée, Bungie traverse une tempête qui ne cesse de s’intensifier. La dernière en date ? Une accusation de plagiat qui fait grand bruit. L’artiste ANTIREAL a dénoncé l’utilisation non autorisée d’une œuvre de 2017 dans la direction artistique du jeu. Et surprise : Bungie a reconnu les faits. Selon le studio, il s’agirait d’un "incident isolé" commis par un ancien artiste en 2020. Une défense officielle qui est aussi relayée en interne, mais qui a du mal à passer.L’affaire est désormais entre les mains des services juridiques de Bungie, mais également ceux de Sony (à trop faire confiance aveuglément, tu n’es pas à l’abri de cachoteries), avec un audit en cours pour vérifier l’ensemble des assets utilisés dans Marathon. Un processus suffisamment conséquent pour que le studio n’ose plus montrer la moindre image lors de son dernier livestream. Autant dire que la confiance autour du projet a pris un coup sévère… d’autant que ce scandale vient s’ajouter à une série de signaux déjà alarmants.Car depuis plusieurs semaines, Marathon ne fait plus rêver. Le gameplay reveal n’a pas emballé, et la Closed Alpha a surtout généré des retours mitigés, voire franchement négatifs. Le récent livestream censé répondre aux critiques et rassurer les joueurs s’est transformé en moment gênant, avec une prestation maladroite, inconfortable, et des réponses peu convaincantes.Derrière les murs du studio, la situation est loin d’être meilleure. Plusieurs employés, actuels ou anciens, parlent d’un moral en chute libre et d’une ambiance délétère. "Les vibes n’ont jamais été pires", résume un développeur. Tous ont conscience que Bungie joue gros, et qu’un échec de Marathon pourrait avoir des conséquences dramatiques pour l’avenir du studio. Pourtant, officiellement, aucun report n’est évoqué. La date de sortie reste fixée à septembre, même si en coulisses, on imagine que des discussions ont lieu entre la direction de Bungie et celle de Sony. Car le studio se retrouve aujourd’hui dans un "environnement activement hostile", ce qui rend le lancement dans quatre mois difficilement tenable.Plus inquiétant encore : certains doutent qu’un simple délai suffise à redresser la barre. Marathon traîne des casseroles plus profondes que sa communication désastreuse ou ses soucis d’assets. Selon plusieurs sources, le concept même du jeu pose problème depuis le début. Le projet, initié il y a cinq ans par les “anciens” de Bungie, a été critiqué dès ses débuts par des développeurs qui estimaient que certaines idées ne fonctionneraient pas. Notamment l’absence de composante PvE, pointée comme un manque fondamental.En réaction à l’Alpha et à la polémique actuelle, Bungie a déjà commencé à modifier ses plans. La bande-annonce de juin ainsi que le lancement des précommandes ont été annulés. La bêta publique d’août pourrait elle aussi être remplacée par une série de playtests sans calendrier clair. Officiellement, le studio parle toujours de "multiples opportunités de test avant le lancement", mais tout semble désormais flou.Un audit massif des assets, une refonte de la campagne marketing, des tests en pleine révision, une équipe au bord de la rupture… Tous les voyants clignotent au rouge. Et à ce stade, ce n’est plus seulement l’image de Marathon qui est en jeu, mais peut-être celle de Bungie tout entier. C'est à se demander si Sony n'aurait peut-être pas dû laisser Bungie s'enfoncer seul au lieu de les sauver avec un rachat.