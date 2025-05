News

Une première démo pour ce projet de remake de Pokémon Émeraude est disponible. Ce projet est piloté par UndreamedPanic sous Unreal Engine. Le créateur a fait le choix de conserver la 2D pour son projet, mais tout en se rapprochant des remakes HD-2D de Square Enix. Outre le style graphique, l'auteur a également ajouté des effets d'éclairage et d'ombres, la possibilité de personnaliser l'interface, de nouvelles animations pour le lancé de pokéball...

Cette démo prend la forme d'une aventure inédite. Sur le chemin de votre nouvelle maison, votre voyage prend une tournure inattendue lorsqu'une tempête soudaine apparaît et que votre bateau s'écrase sur une île mystérieuse et inexplorée située entre les régions de Hoenn et de Sinnoh. Sans aucun moyen d'appeler à l'aide ou d'entrer en contact avec l'extérieur, vous êtes forcé d'explorer, mais vous n'êtes pas seul.

Des mercenaires et la Team Magma sont entrés sur l'île pour s'emparer de ses secrets et de son pouvoir afin de remplir leur mission. En traversant des jungles luxuriantes, d'anciennes ruines et des champs de bataille endommagés, vous vous améliorerez en tant qu'entraîneur et deviendrez plus fort pour affronter la Team Magma, découvrir leurs secrets et mettre un terme à leurs agissements.

délai d'environ six mois, la plupart des fonctionnalités souhaitées étant implantées dans la démo. Celle-ci est disponible sur À l'occasion de la sortie de cette démo, l'auteur s'est livré à une session de question-réponse sur X et estime une sortie possible de ce fan remake dans un, la plupart des fonctionnalités souhaitées étant implantées dans la démo. Celle-ci est disponible sur itch.io et gamejolt . Quelques bugs sont à prévoir, mais l'auteur promet de corriger ceux rencontrés par les joueurs afin de proposer ce remake avec le moins de problèmes possible.

https://undreamedpanic.itch.io/gamma-emerald

https://gamejolt.com/games/GammaEmerald