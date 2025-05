C'est une nouvelle qui est apparu depuis la dernière mise à jour des CGU des produits Nintendo.En clair Nintendo pourra limité voir bloquer l'utilisation de votre console dans certains cas.Sans limitation, vous acceptez de ne pas (a) publier, copier, modifier, procéder à une ingénierie inverse, louer, décompiler, désassembler, distribuer, proposer à la vente ou créer des œuvres dérivées de toute partie des Services de compte Nintendo ; (b) contourner, modifier, décrypter, neutraliser, altérer ou contourner de toute autre manière les fonctions ou protections des Services de compte Nintendo, y compris par l'utilisation de tout matériel ou logiciel qui entraînerait un fonctionnement des Services de compte Nintendo non conforme à leur documentation et à leur utilisation prévue ; (c) obtenir, installer ou utiliser des copies non autorisées des Services de compte Nintendo ; ou (d) exploiter les Services de compte Nintendo autrement que conformément à la documentation applicable et à l'utilisation prévue, dans chaque cas, sans le consentement écrit ou l'autorisation expresse de Nintendo, ou sauf autorisation expresse contraire de la loi applicable.Vous reconnaissez qu'en cas de non-respect des restrictions susmentionnées,Merci à @Aeris90 pour l'info !