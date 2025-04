Jeux Vidéo

Après 26 longues années d'attente, la légendaire série de jeux de combat Fatal Fury revient sur le devant de la scène ! FATAL FURY: City of the Wolves est le tout nouveau titre développé et publié par SNK, marquant la première véritable suite au cultissime Garou: Mark of the Wolves sorti en 1999. Héritier direct de l'âge d'or de la baston en 2D, ce nouvel opus poursuit l'histoire là où elle s'était arrêtée, avec un style modernisé, de nouveaux combattants et un retour fracassant de visages bien connus des fans.Préparez-vous à entrer dans l'arène sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S et Windows dès le 24 avril 2025. Et pour l'occasion, SNK s'est associé avec les déjantés du collectif Mega64, bien connus pour leurs vidéos parodiques délirantes sur l'univers du jeu vidéo.