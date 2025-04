L'information est passer inaperçu, mais la prise en charge du VRR en mode dock était bien mentionné sur la site officiel de Nintendo.Mais cette fameuse mention à mystérieusement disparu depuis quelques heures sur le site de Nintendo USA, Canada et Japon.La mention reste encore visible sur le site de Nintendo en Europe cela dit.Simple erreur ou information pas encore mise à jour?Peut-être via une mise à jour plus tard dans la console?Affaire à suivre...

posted the 04/17/2025 at 10:15 AM by ouroboros4