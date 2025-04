Dans ce reportage en coulisses, découvrez l'intimité du processus d'enregistrement : Jennifer English (Baldur’s Gate III), Ben Starr (FINAL FANTASY XVI), Kirsty Rider (The Sandman), Shala Nyx (The Old Guard), Rich Keeble (Good Omens) et Maxence Cazorla (Ineffable) discutent de leurs rôles et partagent leurs expériences en donnant vie à leurs personnages. Découvrez l'histoire, le processus créatif et le voyage émotionnel derrière leurs performances.



Avec une distribution incluant également Charlie Cox (Marvel's Television Daredevil : Born Again), Andy Serkis (Le Seigneur des Anneaux), Devora Wilde (Baldur’s Gate III), Tracy Wiles (Baldur’s Gate III), et un doublage français magnifiquement réalisé, leurs voix contribuent à raconter l'histoire d'un monde au bord de la destruction totale.



Le titre sera disponible le 24 avril sur PS5, Xbox Series et Pc.