Grosse vidéo qui permet de voir la différence sur Zelda Wind Waker entre les 3 supports.On note que la version Switch Online bénéficie d’un traitement qui améliore sensiblement la netteté du jeu.Par rapport à la version WiiU on note l’absence du fameux voile de lumière qui n’avait pas plu à tout le monde.Alors qu’en pensez-vous ? Cela vous donne envie de vous abonné?

posted the 04/08/2025 at 02:56 PM by ouroboros4