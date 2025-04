Le légendaire créateur Hidetaka Miyazaki a récemment pris la parole dans le cadre du "Creator’s Voice" de Nintendo pour dévoiler quelques informations sur The Duskbloods, une nouvelle licence développée en collaboration avec Nintendo pour la Nintendo Switch 2.Voici les grandes lignes à retenir de cette interview :- Initialement prévu pour la Switch, The Duskbloods a été repensé pour exploiter les capacités en ligne de la Switch 2.- Il mélange affrontements entre joueurs (PvP) et combats contre l’IA (PvE) dans des batailles dynamiques.- Les joueurs incarnent des guerriers aux capacités surhumaines, s’affrontant pour obtenir le First Blood lors du Twilight of Humanity.- Contrairement aux jeux habituels de FromSoftware, ici les joueurs peuvent sauter, sprinter et réaliser des super-sauts pour une plus grande liberté de mouvement.- Chaque personnage possède son propre style de combat et peut être personnalisé en fonction de son "sang, histoire et destin".- Les joueurs ont accès à un hub central où ils choisissent leur personnage, le modifient et accèdent aux parties en ligne jusqu’à 8 joueurs.- En plus du mode "dernier survivant", certains affrontements imposeront d’éliminer un boss puissant pour gagner.- Il ne suffit pas d’éliminer des adversaires, car d’autres stratégies permettent de gagner des Victory Points et influencer le match.- Certains événements, comme le visage de pierre géant vu dans le trailer, changeront les règles et modifieront les récompenses.- Chaque joueur peut obtenir un rôle spécial, à savoir "Destined Rivals" (deux joueurs deviennent des adversaires désignés) ou "Destined Companion" (deux joueurs doivent collaborer pour obtenir des récompenses spéciales)- L’histoire est dévoilée à travers la personnalisation des personnages et leurs "destins".- Un rat ailé sert de guide dans le hub, un élément plus "Nintendo-esque" (léger et "mignon"), bien qu’il soit en réalité un vieil homme.A noter que Hidetaka Miyazaki estime avoir un réel intérêt pour la structure PvPvE, qui permet de combiner des idées de game design variées tout en s’appuyant sur l’expérience des développeurs avec des ennemis difficiles, tout en précisant que cela ne signifie pas un futur tournant vers le multijoueur dans leurs autres projets de FromSoftware.