Quand je vois le nouveau prix des jeux Switch 2... ok, il y a l'alternative de Leclerc etc... (mais qui reste cher quand même), mais par contre les magasins spécialisés comme Micromania... ça va être extrêmement compliqué pour eux, bien plus qu'avant :/

Who likes this ?

posted the 04/03/2025 at 11:47 AM by shincloud