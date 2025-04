Coûtera l'équivalent de 310 euros ! Sera Zonée et seulement en Japonais. Nintendo ne veut pas que les Switch 2 Japonaise, moins chère soit achetées par les occidentaux. Donc en gros Nintendo pense au Japonais et un Yen faible, Nintendo adapte les prix en prenant en compte les taxes Américaine. Mais pour l'Europe WTF. En quoi avons nous a payer le même prix que les Américains ? Nintendo Europe se foutent de la gueule du monde. Ils arrivent a faire des efforts pour les Japonais. Ils peuvent très bien faires des efforts pour les Européens. Bref n'oubliez pas de BOYCOTTER. Ne soyez pas des pigeons.

posted the 04/02/2025 at 04:21 PM by liberty