Il y a quelques jours, je vous parlais que le réalisateur du film knights of the zodiac était en discussion pour continuer le film sous forme de série.



Hors depuis, les choses ont évolué, le réalisateur a rapporté que si une suite n'est pas encore à l'ordre du jour, la Toei va financer sa director cut qui à la manière de la Snyder cut sur Justice League va redire l'histoire du film en une série de 4 épisodes afin d'introduire des éléments coupés pour cause de budget tel que les autres bronze 5 et surtout une première partie très différente où Seiya sera envoyé par kido en Grèce dès qu'il l'aura trouvé enfant.



Le succès de cette nouvelle version du film sera déterminante pour une suite