Monster Hunter



(Une carte qui pourrait servir d'inspiration pour un Monster Hunter en monde ouvert) (Une carte qui pourrait servir d'inspiration pour un Monster Hunter en monde ouvert)

Forbidden West



(le système de niveau d'Assassin's Creed comme proposé par Odyssey ici en exemple peut être une bonne idée pour Monster Hunter) (le système de niveau d'Assassin's Creed comme proposé par Odyssey ici en exemple peut être une bonne idée pour Monster Hunter)

Origins / Odyssey et Valhalla

Bonbat son plein et avec raison avec son succès le jeu et bien il est beau et c'est loin d'être finis.Maintenant que le jeu est là voyons ensemble trois mécanique de jeux que je trouve sympa dans Monster Hunter dont certains qui ont été introduit avec Wilds deux en particulier.Le premier c'est la météo qui change son environnement qui a une incidence sur notre chasse car par exemple on est dans la plaine et subséquemment l'orage tonne et la foudre s'abat ici et là parfois lors de chasse dans ses conditions climatique un monstre peut se recevoir la foudre et être impacté par celle-ci.Exemple j'ai eu une chasse dont la foudre à mis à mort mon Chatacabra. J'ai trouvé ça cool lol.Voilà premier point intéressant pour moi, le second la façon dont l'environnement peut être utilisé. Vous avez des rochers suspendu instable, des pans de falaises pouvant s'écrouler, des sols précaires etc etc etc....Autant d'éléments naturelles en état hasardeux pouvant servir contre un monstre.Enfin le dernier point la façon dont les quêtes hors "tableau de quête" fonctionne. Pendant une balade si vous voyez un monstre en état de furie et que vous décidé de le chasser pour une lui rendre service car bon, l'état furie c'est pas rigolo et deux pour protéger l'environnement ça serait cool aussi, alors c'est possible. Bah oui grâce à votre représentant de guilde Alma qui en direct live vous donne l'autorisation de chasser le dit monstre que vous avez pris pour cible.Le tout sans coupure ou temps de chargement.Voilà je vous laisse digéré déjà tout ça...... maintenant comment rendre ça encore plus exceptionnel tout en rajoutant en plus une difficulté en mode évolutif dans le temps ?J'ai en tête deux type de jeu que Monster Hunter peut prendre en inspiration.Le premierimaginez une carte de Monster Hunter façon(voir-ci dessus) qui regorge de souterrains et autre système de cave (parfait pour affronter des Khezu par exemple ou autre Nerscylla) des forêts luxuriantes de toute sorte, des montagnes et endroits enneigés, des déserts et des zones semi désertique. Enfin des zones volcaniques et un vaste océan (idéal pour ramener le combat aquatique).Des biomes en veut tu en voilà, maintenant à la place des machines d'Horizon mettons y des monstres de Monster Hunter, avec le système de météo changeant et pas mal de piège naturels ici et là et tout l'écosystème vue dans Monster Hunter Wilds. Moi déjà là ça me donne envie.Le second jeu c'est la trilogie que sontd'. Ici je veux reprendre juste l'idée du système de level (voir ci-dessus). Une idée qui dit que quand notre chasseur passe par exemple de RC 1 à 15 et bien les monstres évolues également avec nous. Vous êtes RC 124 par exemple et bien vous aurez des monstres allant d'une fourchette de 110 à 140. Et dans cette fourchette on aurait également le système d'étoiles des monstres donc un monstre de 3 étoiles étant situé sur la zone RC 140 peut être chassable mais y aura de la difficulté et le gain sera important en cas de réussite avec des joyaux et autres décorations.Maintenant je suis plus que paré à recevoir vos critique quand à mon idée lol. Mais pour ma part un Monster Hunter comme ça serait ouf et impeccable.