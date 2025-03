Salut les chasseurs, j'ai trouvé comment reset très facilement la RNG qui définie la taille d'un monstre afin d'avoir les petites et grandes couronnes sur les monstres de notre choix.Tout est dans cette courte vidéo, c'est très simple à faire et j'espère que ça vous aidera. Il n'y a aucun glitch, cheat ou mod, juste de la manipulation de RNG via des resets.Je précise que je joue sur PS5 mais ça devrait être valable sur toutes les versions du jeu.

posted the 03/13/2025 at 04:39 AM by momotaros