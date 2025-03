Hello les Kids!!Tout est dans le titre.J'ai terminé hier The Pucky Squire sur PS5 (version boite hein).Et bien qu'en ressort-il?J'ai beaucoup aimé.Ce n'est pas parfait, C'est assez court, mais j'ai beaucoup apprécié l'univers.Graphiquement, on sait très bien que ça n'expoikte en rien les machines actuelles, mais cette direction artistique est carrément géniale.Simple, attachante, qui rappelle parfaitement certaines illustrations de livres pour enfants.La partie dans le livre est un petit régal.La partie en dehors du livre (en 3D donc) n'a pas à rougir, même si elle parait plus convenue, moins originale, elle reste agréable a regarder et fait parfaitement le taff.Le jeu répond très bien, la maniabilité est réduite à sa plus simple expression et du coup reste parfaitement maîtrisée.Beau jeu, maniabilité sympa, univers attachant, est ce qu'on a le jeu parfait?Et bien non.Tout d'abord il y un truc qui m'a un peu gonflé (et à vous aussi j'en suis sûr) c'est que quasiment à chaque nouvel écran ça se met à parler pour pas dire grand chose et ça casse le rythme.Ce qui donne quelque chose de pas fluide, organique, mais plus un truc un peu haché et c'est dommage car j'aurai préféré une autre manière de raconter l'histoire.Le jeu est très court (compter 6 heures pour le torcher sans trop forcer).Si le jeu a une suite et j'aimerai que ce soit le cas, il faudrait impérativement corriger ces défauts pour avoir quelque chose de bien plus abouti question rythme.Bref un bon jeu, pas inoubliable, feel good en ces temps de tensions internationales, et rien que pour ça ça fait du bien.