Jeux Video

Dispo sur Steam depuis peu et pour ceux qui l'attendaient, on est pour l'heure pas loin de la catastrophe.Alors on rappelle que c'est une campagne gratos (servant de pub pour le F2P multi) avec un bon feeling et on pardonnera forcément pour la durée de vie très courte, mais malheureusement selon les retours (pour l'heure 33% d'évaluations positives sur Steam) :- Optimisation en carton- Bugs à gogo- Aucun intérêt en solo- Et surtout une difficulté apparemment WTF par des spawns incessants d'ennemis et l'absence de checkpoints, ce qui fait que même une courte mission peut être foutue en l'air au moindre faux pas, au rage-quit d'un coéquipier, ou tout simplement en cas d'un bug d'objectifsPas de date console et ce n'est pas plus mal, autant attendre un paquet de patchs.