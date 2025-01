Jeux Vidéo

Flight Simulator 2025 VR vous plonge dans le monde palpitant de la logistique du transport aérien comme jamais auparavant. En tant qu'héritier d'une petite compagnie aérienne laissée par un parent éloigné, vous passerez de modestes débuts sur un aéroport régional à la construction d'un empire aérien, le tout en VR immersive. Ressentez l'excitation en prenant place dans le cockpit, en planifiant des itinéraires et en naviguant à travers des paysages incroyables et des cieux défiants.



De la conduite de pulvérisateurs agricoles à la commande de gigantesques avions cargo, chaque vol met à l'épreuve vos compétences, votre perspicacité commerciale et votre résilience. Dans cette aventure en VR, vous prendrez des décisions critiques, améliorerez vos ressources et vous efforcerez de devenir un élite dans l'industrie du transport de fret. Avec 12 avions uniques à piloter, deux hangars personnalisables et 10 aéroports distincts dans le monde entier, le ciel est vraiment votre domaine.

Caractéristiques principales :



- Exploration d'un vaste monde – Découvrez des lieux variés, des pistes régionales tranquilles aux aéroports internationaux animés, chacun avec ses propres défis et récompenses.

- Hangars entièrement interactifs – Achetez et améliorez des hangars pour étendre votre capacité de fret et soutenir votre flotte croissante.

- Personnalisation réaliste des avions – Améliorez et gérez votre flotte, des avions à moteur unique aux puissants cargos.

- Aéroports dynamiques à travers le monde – Explorez plus de 10 aéroports mondiaux, chacun avec un design unique et des opportunités de développement.

- Missions de fret diversifiées – Prenez en charge une gamme de livraisons, des colis quotidiens aux cargaisons rares et à haut risque.

- Météo variable et cycle jour/nuit réaliste – Vivez des changements de météo et de temps, avec du brouillard, des tempêtes et des défis nocturnes qui demandent concentration et compétences.



Entrez dans le cockpit VR et transformez une modeste compagnie aérienne en une puissance mondiale. Êtes-vous prêt à conquérir les cieux dans Flight Simulator 2025 VR ?

La fiche alléchante sur le PS Store :A noter qu'il s'agit de Flight Simulator (et non pas Microsoft Flight Simulator), édité par 404 Games (et non pas 505 Games)... ( https://404games.net/ (Non, ce n'est pas moi qui ai utilisé un générateur d'images par IA pour créer une illustration, il s'agit bien de l'image officielle du jeu)Le studio avait déjà sortie un Flight Simulator Delivery: Cargo Business sur PS4 et Switch en 2024Vous pouvez consulter un aperçu du gameplay de ce Flight Simulator Delivery sur PS4 (et amélioré pour la PS4 Pro d'aprés la fiche du jeu !)Espérons que leur prochain jeu sera de meilleure qualité (même si je n'y crois pas trop), et qu'il ne s'agisse pas que d'une arnaque (même si je le pense complétement)