Hello Les Kids!!



Je pensais à un truc hier, et je n'ai pas la réponse, peut-être que vous l'avez.

On sait tous que les licences pour les jeux sont à renouveler après quelques années.



On l'a vu pour des jeux de voitures avec les marques, certains jeux car ils utilisaient des musiques sous licence.



Et c'est la même chose pour les jeux inspirés de films.



Alors ma question est la suivante.

Si MS ne renouvelle pas sans cesse la licence Indiana Jones, le jeu n'est il pas voué à disparaître du GP au bout de quelques années en suivant cette logique.



Est ce que le jeu se retrouverai du coup introuvable, à moins de le pirater?



Voilà