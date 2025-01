Ce top s'apparente plus à un classement qu'à un top mais c'est pas grave. Je me suis rendu compte que je n'ai jamais fait de top sur un jeu que pourtant j'apprécie énormément, je répare donc cette erreur aujourd'hui :P Je considère aussi que aucun monde de Rayman 3 est mauvais pour moi, tous apportant quelque chose de différents et variés, mais j'avoue que comme tout le monde j'ai mes préférences.9)- Le monde que j'apprécie le moins est le tout premier monde qui fait office de gros tutoriels. Il est sympa mais voilà quoi, Rayman passe le début du jeu sans ses poings ce qui fait qu'il peut se battre uniquement avec les pieds. Par contre, il ya très peu d'ennemi dans ce niveau, il est extrêmement facile, néanmoins l'OST et la DA sont absolument splendide !8 )- Le 6 ème monde du jeu est un espèce de parcours du combattant, ou il n'y aucun combat et où la plate-forme revient au devant de la scène, chose qui manque un peu dans Rayman 3 on va pas se le cacher. Donc les amoureux de plate-forme vont beaucoup aimer ce niveau. Je l'aime bien aussi mais je le trouve assez répétitif, à savoir choper toutes les couronnes à chaque fois pour ouvrir les portes, les épreuves auraient pu variées un peu plus, dommage...7)- Le seul monde de glace de Rayman 3 alors profitons en ! J'aime beaucoup ce monde mais ce qui pèche un peu, c'est qu'il est malheureusement assez court vu qu'il n'y a que 2 niveaux, le deuxième est d'ailleurs une course de snowboard, certe très cool mais ça fait pas vraiment un "vrai" niveau traditionnel quoi. Heureusement que le premier niveau est tout de même assez long, et plutôt variés, et j'adore la musique aussi.Bon techniquement il yen a 3 puisque j'ai pas parlé aussi de la phase en bateau pour arriver sur l'île, assez prise de tête d'ailleurs on va pas se le cacher xD6)Un lieu qui change radicalement de ce qu'on a l'habitude de voir dans Rayman. Le cinquième monde se déroule quasi exclusivement dans les souterrains, puisque le désert est beaucoup trop brûlant pour Rayman. Seulement, les souterrains grouillent de Knaarens, des monstres invincible qui oblige Rayman à les éviter. L'ambiance est très sombre, presque flippante avec les knaarens dont les cris en aura effrayer plus d'un ! Et la cerise sur la gâteau, c'est le très bon combat de boss contre Reflux, le champion des Knaarens. C'est aussi un des mondes plus difficiles du jeu, accessoirement...5)- Un monde que j'ai beaucoup aimé même si il m'a parfois un peu gavé, notamment le combat contre l'horrible machine. Le lieu est envahi de lave et la plupart des plate-formes s'affaissent dès qu'on marche dessus. C'est aussi à partir de ce monde que les combats contre les Hoodlums pullulent, le niveau avec la lave qui monte à la toute fin est en revanche l'un des meilleurs du jeu.4)- Un super monde, dans un lieu qui fait très "mystique" puisque les Petits Êtres sont des fantômes. J'ai beaucoup aimé l'ambiance qui change radicalement au fur et à mesure que l'on avance dans ce monde, qui au début se déroule sous un soleil radieux et qui finit sous une pluie torrentielle avec orage en prime.L'un de mes niveaux préférés de ce monde, c'est celui où il ya l'espèce d'édifice en cristal, magnifique au demeurant.3)- Le deuxième monde du jeu, et il est déjà beaucoup mieux que le premier. C'est quasiment dans ce monde qu'on découvre toute les transformations de Rayman, que ce soit le Pulvéropoing, Grappinocroc ou encore Roquet Punch. J'ai adoré aussi le combat final de ce monde avec l'espèce de boss à échasse, qui une fois battu permet à Rayman d'en prendre le contrôle et d'écraser les Hoodlums sous des commentaires digne d'un match de foot, génial !2)- Rayman se perd dans ce monde après un "accident " sur l'autoroute Ptizêtre qui le fait atterir dans ce bourbier infâme dont les occupants sont complètement cinglés. Que ce soit Bégoniax la sorcière convaincu que Rayman est son prince charmant ou encore Razoft un ptizêtre ayant mal tourné, vivant dans un manoir luxueux et qui tiens Globox en otage par la même occasion, puisque notre pote sera absent pendant tout ce monde.L'ambiance et les graphismes sont incroyable, la musique très sinistre est du plus bel effet, et le monde est tout simplement génial, j'aurai juste aimé qu'il dure un peu plus longtemps..1)- Le Neuvième et dernier monde du jeu c'est mon préféré. Tout y est, Combat, plate-forme, fun, Boss final à la fin juste incroyable et difficulté présente car on va pas se le cacher, Rayman est quand même un jeu (trop) facile. La phase avec les ballons et la lave qui monte c'est juste trop génial, et fun. Les combats sont les plus difficiles du jeu avec les Hoodlums les plus coriaces, bref un régal ce monde.Voilà pour ce top, j'espère qu'il vous aura plu. A bientôt pour un prochain top !