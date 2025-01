Après le Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 qui sera diffusé le mercredi 2 avril 2025, Nintendo organisera une série d'événements Nintendo Switch 2 Experience dans plusieurs villes du monde, dont Paris, durant lesquels il sera possible de découvrir la Nintendo Switch 2 en personne.EuropeParis : Du 4 au 6 avrilLondres : Du 11 au 13 avrilMilan : Du 25 au 27 avrilBerlin : Du 25 au 27 avrilMadrid : Du 9 au 11 maiAmsterdam : Du 9 au 11 maiAmérique du NordNew York : Du 4 au 6 avrilLos Angeles : Du 11 au 13 avrilDallas : Du 25 au 27 avrilToronto : Du 25 au 27 avrilOcéanieMelbourne : Du 10 au 11 maiAsieTokyo (Makuhari) : Du 26 au 27 avrilSéoul : Du 31 mai au 1er juinHong Kong : Annonce à suivreTaipei : Annonce à suivre

Like

Who likes this ?

posted the 01/16/2025 at 01:51 PM by altendorf