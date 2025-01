Sony PlayStation Studios recherche des talents exceptionnels pour rejoindre notre famille passionnée et créative dans la création de notre prochain titre AAA de console haut de gamme.



Nous recherchons un producteur principal basé dans notre studio de Los Angeles, qui sera chargé de collaborer avec les cadres supérieurs, les chefs créatifs et les directeurs de studio pour développer, maintenir et exécuter la planification de projet pour les équipes.



Vous êtes le leader stratégique de l'équipe de production ; prenez donc les devants et dirigez. Le candidat idéal possédera une combinaison de compétences en gestion de projet, de communication et d'une passion pour les jeux vidéo. Aidez-nous à créer notre prochain titre AAA qui se démarquera des autres ! Nous sommes un studio AAA nouvellement créé basé à Los Angeles, animé par une équipe de dirigeants expérimentés du secteur et de développeurs de jeux expérimentés. Notre mission est de créer la prochaine propriété intellectuelle originale AAA révolutionnaire tout en réinventant le processus de développement avec une approche agile et extrêmement efficace. Nous recherchons des personnes talentueuses qui partagent notre vision et qui sont désireuses de nous accompagner dans cette aventure.

Cette information provient d'une récente annonce d'emploi publiée sur le site de recrutement "greenhouse". Cette annonce évoque la mise en place d'un nouveau studio AAA rattaché aux Playstation Studios et est à la recherche de professionnels ayant de l'expérience dans le développement de jeux de haute qualité.Salaire$153,300 - $229,900 USD / an