Helloooo,Mon achat d'hier.[url] Le jeu ayant reçu une compatibilité DirectStorage, ça promet. Pour mémoire, cela réduit entre 20 et 40% la charge CPU, divise par 2 les temps de chargement et dans certains cas, augmente de 20% les fps. Et pour cause, le disque dur ne charge plus ses données via le CPU mais via le GPU... Elle est également présente sur les XBOX Series qui compense le défaut de n'avoir pas de contrôleur SSD directement, contrairement à la PS5.Utilisant moi-même une version officielle allégée de Win 10, l'activer était tricky et parfois creepy mais le résultat est dans l'exemple de Forspoken que voici:Il y a malheureusement une face cachée à l'intégration totale de cette techno :- ça pousserait les fabricants de SSD-SATA à signer l'arrêt de mort de ce type de disque.- la technologie est intégrée dans les jeux au bon vouloir des devs, donc peu de jeux l'intègrent (Ratchet and Clank notamment), ou n'osent pas le déclarer.La version 1.2 d'avril 2023 ouvre ses fonctionnalités aux disques durs HDD !La version 1.2.2 est sortie en novembre 2023 dans l'anonymat complet avec quelques améliorations mineures et le retrait du support ARM.Pour l'installer, notamment sur une version Win10 Enterprise ou Win10 vieille (genre 21h2), cela requiert un peu de skill en cli.Pour les versions récentes de Windows (Windows 11, Windows 10 1909 et supérieure)Xbox Game Bar. Faire Windows Key + G, clic sur paramètres. Choisir Mode Jeu et vérifier si la version de Windows, GPU, and surtout les disques sont DirectStorage Ready.Sinon, on peut forcer l'installation, mais comme je le disais avec des compétences en cli, notamment sur Windows iOT.