En fait, il n'intervient pas. Il n'est pas impliqué en tant que consultant ou autre, mais nous entretenons de bonnes relations avec lui. Nous discutons de temps en temps avec Andrzej Sapkowski. Mais d'une manière générale, il existe une forme de confiance entre nous lorsqu'il s'agit de traiter avec ce monde. Et je crois que nous sommes parfaitement en phase en ce qui concerne le scénario.

En fait, je peux vous donner une très bonne réponse, parce que c'est la réponse qu'Andrzej Sapkowski donne habituellement : la réponse est dans les livres. Et dans les livres, Andrzej Sapkowski a qualifié Ciri de Witcher à plusieurs reprises, et Geralt a également qualifié Ciri de Witcher dans les livres. Je pense donc que cela dit en gros ce qu'Andrzej Sapkowski pense du sujet.

Nous ne pouvons pas encore dire comment nous allons nous y prendre. C'est quelque chose que nous voulons révéler plus tard. Ce que je peux dire, c'est que nous voulons vraiment respecter tout ce qui a précédé, c'est-à-dire les livres d'Andrzej Sapkowski et les trois jeux Witcher, et cela devrait bien sûr inclure certains des choix les plus importants faits par les joueurs. Mais la façon exacte dont nous révélons comment nous gérons toutes ces choses fera partie de l'histoire que nous raconterons dans Polaris, donc je pense que nous devrons en parler un peu plus tard (...) J'aimerais répéter que nous nous soumettons à l'histoire des livres et des jeux, et nous le prenons au sérieux, nous respectons cela. Donc toutes les réponses qui seront données dans The Witcher 4 seront données avec cette attitude (...) J'espère que le jeu vous convaincra, car les actions pèsent plus lourd que les mots (...) Et vous savez, nous avons déjà utilisé Ciri comme protagoniste secondaire dans The Witcher 3. Donc on avait laissé des miettes. Nous nous assurons que toutes nos décisions sont prises avec soin. Et nous croyons que nous avons une histoire incroyable à raconter avec Ciri, et qu'elle mérite cela.

Dans The Witcher, nous abordons la question du racisme envers les non-humains, et c'est quelque chose qui reviendra dans The Witcher 4 (...) Nous fabriquons des jeux pour adultes, donc cela veut dire que nous traitons des sujets difficiles, de manière intéressante, sans donner de réponse facile, mais en ouvrant des questions compliquées auxquelles les joueurs devront répondre par eux-mêmes. Et donc, oui, Ciri est une femme, et pour une sorceleuse, c'est inhabituel dans ce monde. Donc ça ne sera pas le sujet principal, mais la misogynie fait partie de ce monde, et c'est un des nombreux thèmes que nous souhaitons aborder.

La relation entre Andrzej Sapkowski, l'auteur des romans The Witcher, et le studio CD Projekt RED a toujours été marquée par des tensions. Bien que leurs différends financiers aient été réglés (vente des droits pour une somme forfaitaire modeste + absence d'une compensation adéquate suite au succès des jeux), l'écrivain polonais maintient une certaine distance vis-à-vis de l'adaptation vidéoludique de sa franchise. Cette position se reflète dans son absence d’implication dans le développement de The Witcher 4, comme l'a confirmé le game director Sebastian Kalemba dans une interview accordée à Eurogamer :Et Ciri, il en pense quoi ? Il semble qu'Andrzej Sapkowski "approuve" la décision de CD Projekt RED, même si ce dernier ne s'est pas exprimé officiellement sur le sujet :Mais pourquoi Ciri et surtout à quoi s'attendre avec ses pouvoirs qui sont censés dépasser l'entendement ? Sebastian Kalemba et le directeur narratif Philipp Weber restent évasives :Et pour les grincheux, sachez que la question de la misogynie sera traitée dans The Witcher 4 :