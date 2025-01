« Nous travaillons dur sur les deux titres (silent hill F et townfall) pour répondre aux attentes des fans. Nous ferons de notre mieux pour être en mesure de fournir de nouvelles mises à jour. »



La licence Silent Hill a fait un retour improbable avec plusieurs jeux sorties dernièrement comme Silent Hill 2 Remake, Silent Hill The Short Message ou encore Silent Hill Ascension, et ce n'est pas fini, comme nous le déclare le producteur de la série, Motoi Okamoto :Des news sur les projetssemble inévitable durant le courant de l'année à venir.se déroulera dans les années 1960 dans une campagne japonaise et abandonnera la célèbre ville maudite comme terrain de jeu.Quant à, selon des rumeurs, le jeu serait le premier épisode d'une série planifiée.Et ça ne s'arrête pas là pour les rumeurs, selon des bruits de couloirs. Konami souhaite faire des remakes de Silent Hill 3 et de Silent Hill 1.En s'inspirant de Capcom sur ce qu'ils font avec la série Resident Evil et en surfant sur la vague Resident Evil 2 Remake (presque à 15 millions actuellement), Konami souhaite sortir plusieurs Silent Hill à intervalles réguliers, tout en rendant la série pertinente dans l'industrie du JV et plus précisément dans le genre survival-horror.