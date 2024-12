Alors circulez, y a rien de vraiment "neuf" dans le sens aucune information (pour le moment) sur l'avenir de la franchise, mais plutôt le passé. Plusieurs sites dont Insider Gaming ont rapporté que quelques 90Go de données ont fuité de 343 Industries suite à une collaboration avec un groupe de moddeurs (faut comprendre qu'un du lot est responsable visiblement). L'embauche des moddeurs est par contre lié à une initiative bienvenue (qui mériterait d'être étendue chez d'autres studios) : la restauration du contenu annulé des précédents jeux, un peu comme ce qu'ils ont déjà fait avec la démo E3 de Halo 2 (qui n'était pas dans le jeu final). ça peut par exemple être des cinématiques, des morceaux de stages solo, des armes, des niveaux multi... Bref, la fuite n'en est qu'à ses débuts et le "pack" commence déjà à tourner sur certains réseaux (des trucs remontent à 98 sous l'ère Bungie) donc si y a du concret, on devrait vite le savoir.

posted the 12/26/2024 at 09:58 PM by shanks