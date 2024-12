Selon des rumeurs, Onimusha Way of the Sword serait un remake ou un reboot de la licence.Plusieurs fans ont reconnu le premier boss de la série dans la bande-annonce reveal du jeu, Osric.Osric est un genma supérieur unique dans la saga Onimusha, ce qui concorde avec cette rumeur lancée par les fans.Certains rajoutent qu'une suite après une pause de la licence depuis presque 20 ans maintenant est très peu probable, sans parler du gameplay qu'on aperçoit dans la vidéo qui réinvente énormément le gameplay classique de la série avec cette touche façon Sekiro (élimination par derrière, contre-attaque, animation de mise à mort).L'absence des traits du charismatique acteur japonais Takeshi Kaneshiro semble orienter davantage les fans dans cette direction, sans parler de la fin de Onimusha Dawn of Dreams qui laisse très peu de place à une suite.On espère que la touche Resident Evil dans le level design sera encore de la partie avec ce château imposant, le retour des petites énigmes et les multiples portes closes.La mise est sur la case Reboot mais rien n'est encore sûr, Capcom n'a fait aucune déclaration officielle sur ce sujet.